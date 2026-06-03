जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 19 महीने पुरानी सरकार की समीक्षा बैठक गर्मियों की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित दाचीगाम नेशनल पार्क में रखी.सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में, सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने आज जो 'बम' फोड़ा है, वह यह है कि वह असल में एक पक्के पर्यटक हैं.

लोन ने लिखा, "तो यह है वह 'बम' जिसकी धमकी CM साहब ने दी थी.असल में एक पर्यटक.सुंदर और मनोरम दाचीगाम की एक सैर.दाचीगाम और सरकार के कामकाज के बीच तुलना करते हुए लोन ने कहा, "दाचीगाम असल में आज की इस सभा का प्रतीक है.यह एकांत में है, अलग-थलग है, और यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित है। यह असल में मौजूदा सरकार की स्थिति को ही दर्शाता है.अलग-थलग, एकांत में और प्रवेश प्रतिबंधित.

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दाचीगाम को लेकर कसा व्यंग्य

व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में, लोन ने दावा किया कि विधायकों को "दाचीगाम के वन्यजीव क्षेत्र में भेज दिया गया है," जहाँ उन्हें एक अल्टीमेटम दिया जाएगा.उन्होंने पोस्ट किया, "उनसे कहा जाएगा, 'सीधी राह पर आ जाओ' (अनुशासन में रहो), वरना यहीं रुक जाओ और चिड़ियाघर के निवासियों का साथ दो.लेकिन चिड़ियाघर के निवासी भी शायद इससे हैरान-परेशान हैं.

इस बीच, जम्मू-कश्मीर वन्यजीव विभाग ने मुख्यमंत्री की बैठक के कारण पर्यटकों और आगंतुकों के लिए दाचीगाम नेशनल पार्क बंद होने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि पार्क खुला है.

पार्क प्रबंधन ने प्रतिबंध को नकारा

पार्क का प्रबंधन करने वाले वन्यजीव विभाग ने कहा, "यह स्पष्टीकरण उन कुछ दावों के जवाब में जारी किया गया है जिनमें कहा गया था कि आज, 3 जून 2026 को दाचीगाम नेशनल पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं है.यह स्पष्ट किया जाता है कि दाचीगाम नेशनल पार्क में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पूरी तरह से खुला है.सरकार द्वारा आज, 3 जून को पार्क में प्रवेश के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. विभाग ने जनता को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें और बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान न दें.

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