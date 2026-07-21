जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के बाद ट्रैफिक डायवर्ट

पूरे जम्मू संभाग में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक कई जगह बाधित हो गया है. उधमपुर और रामबन के बीच जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने के चलते हाईवे पर यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उधमपुर और रामबन में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों में कई जगहों पर मिट्टी और चट्टान पहाड़ों से खिसक कर सड़क पर गिर गए हैं. इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

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कौन से इलाके सबसे अधिक प्रभावित?

उधमपुर और रामबन में शारदा माता मंदिर, थराद, बाली नाला और खेरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक हैं. इन इलाकों में लगातार पत्थर गिरने (शूटिंग स्टोन) और मलबे के कारण आवगमन मार्ग प्रभावित हो रहा है जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है.

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उधमपुर के जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर (DTI) एजाज परवेज ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण शारदा माता मंदिर, थराद, बाली नाला और खेरी के पास पत्थर काफी गिर रहे हैं. लोगों से अपील है कि बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं और आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें. डोडा इलाके में दो जानें गई हैं. ऐसे में बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं."

ट्रैफिक किया गया डायवर्ट

ट्रैफिक विभाग के अनुसार, फिलहाल ट्रैफिक को कश्मीर से जम्मू की तरफ आने वाले रास्ते पर डायवर्ट कर दिया गया है. वहीं सारे ट्रैफिक को एक ही रास्ते पर डाइवर्ट करने के चलते इस हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है. हाईवे पर वाहन धीरे-धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके साथी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत मौसम बना हुआ है.

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