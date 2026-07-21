तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक
Jammu News In Hindi: जम्मू संभाग में बीते दो दिन से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में प्रशासन ने वाहनों को खड़ा करने पर रोक लगा दी है.
जम्मू संभाग में सोमवार (20 जुलाई) और मंगलवार (21 जुलाई) की दरमियानी रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. लगातार बारिश से क्षेत्र की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. जम्मू की तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए तवी पुल पर अनावश्यक रूप से वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
बारिश के चलते जम्मू संभाग की सभी नदियां उफान पर, प्रशासन सतर्क
बारिश के चलते जम्मू संभाग की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. तवी नदी पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तवी पुल पर किसी भी वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.
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कई नालों का पानी हाईवे पर आ जाने से यातायात प्रभावित
जम्मू संभाग की दो प्रमुख नदियां तवी और चेनाब का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. इन नदियों के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.
वहीं लगातार हो रही बारिश का असर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है. कई नालों का पानी हाईवे पर आ जाने से यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से मौसम तथा यातायात संबंधी सलाह का पालन करने की अपील कर रहा है.
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