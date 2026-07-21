INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirतवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक

तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक

Jammu News In Hindi: जम्मू संभाग में बीते दो दिन से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में प्रशासन ने वाहनों को खड़ा करने पर रोक लगा दी है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 21 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू संभाग में सोमवार (20 जुलाई) और मंगलवार (21 जुलाई) की दरमियानी रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. लगातार बारिश से क्षेत्र की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. जम्मू की तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए तवी पुल पर अनावश्यक रूप से वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बारिश के चलते जम्मू संभाग की सभी नदियां उफान पर, प्रशासन सतर्क

बारिश के चलते जम्मू संभाग की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. तवी नदी पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तवी पुल पर किसी भी वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

Vaishno Devi Yatra: तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु

कई नालों का पानी हाईवे पर आ जाने से यातायात प्रभावित

जम्मू संभाग की दो प्रमुख नदियां तवी और चेनाब का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. इन नदियों के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

वहीं लगातार हो रही बारिश का असर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है. कई नालों का पानी हाईवे पर आ जाने से यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से मौसम तथा यातायात संबंधी सलाह का पालन करने की अपील कर रहा है.

Jammu News: तवी नदी के अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 लोग, पुलिस-SDRF ने सुरक्षित बचाया

Published at : 21 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक
तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: राजौरी के स्कूल को थी बम से उड़ाने की साजिश, बम निरोधक दस्ते ने IED को किया निष्क्रिय
जम्मू-कश्मीर: राजौरी के स्कूल को थी बम से उड़ाने की साजिश, बम निरोधक दस्ते ने IED को किया निष्क्रिय
जम्मू और कश्मीर
Vaishno Devi Yatra: तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु
तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: तवी नदी के अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 लोग, पुलिस-SDRF ने सुरक्षित बचाया
जम्मू: तवी नदी के अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 लोग, पुलिस-SDRF ने सुरक्षित बचाया
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
बिहार
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ABP NEWS
Viral Video: हैदराबाद में लिफ्ट में फंसे मां-बेटे, पुलिस को किया फोन!
Viral Video: हैदराबाद में लिफ्ट में फंसे मां-बेटे, पुलिस को किया फोन!
ABP NEWS
Viral Video: दुकानदार पर लोहे के पाइप से हमला, राहगीरों ने बचाई जान!
Viral Video: दुकानदार पर लोहे के पाइप से हमला, राहगीरों ने बचाई जान!
ABP NEWS
Viral Video: कोटक बैंक में जमा करने गए थे पैसे, लेकिन जान बचाना पड़ा महंगा!
Viral Video: कोटक बैंक में जमा करने गए थे पैसे, लेकिन जान बचाना पड़ा महंगा!
ABP NEWS
Viral Video: जयपुर में जूस की दुकान आधी रात को बनी अखाड़ा!
Viral Video: जयपुर में जूस की दुकान आधी रात को बनी अखाड़ा!
ABP NEWS
| Viral Video: जयपुर में आधी रात को तांडव! दुकानदार की जमकर पिटाई
| Viral Video: जयपुर में आधी रात को तांडव! दुकानदार की जमकर पिटाई
Embed widget