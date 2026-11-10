फारूक अब्दुल्ला ने NC के सभी विधायकों को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सभी विधायकों को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर मंत्री-स्तरीय 'सलाहकार समूह' (Advisory Groups) बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. यह कदम पार्टी नेतृत्व और बागी विधायकों के गुट के बीच हुए समझौते को लागू करने की दिशा में पहला ढांचागत बदलाव है.

इस आधिकारिक कदम का मकसद सत्ताधारी पार्टी के भीतर 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भड़के आंतरिक विद्रोह को शांत करना है. पार्टी अध्यक्ष की ओर से भेजे गए इस पत्र में एक स्पष्ट रूपरेखा दी गई है कि कैसे आम विधायकों और नाराज विधायकों को राज्य के कामकाज में अपनी बात रखने का सीधा मौका दिया जाएगा.

हर कैबिनेट मंत्री के साथ एक विशेष सलाहकार समूह!

प्रस्ताव के अनुसार, हर कैबिनेट मंत्री के साथ एक विशेष सलाहकार समूह जोड़ा जाएगा. राजनीतिक शक्ति का एक ही जगह पर अत्यधिक केंद्रीकरण न हो, इसके लिए यह तय किया गया है कि कोई भी विधायक अधिकतम दो सलाहकार समूहों का ही सदस्य बन सकेगा. साथ ही विधायकों से कहा गया है कि वे अपनी पसंद के आधार पर तीन मंत्रियों को प्राथमिकता के क्रम में चुनकर बताएं.

सलाहकार समूह बनाने का क्या मकसद?

इन समूहों का उद्देश्य एक पुल की तरह काम करना है, ताकि नीतिगत फैसलों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में आम विधायकों से भी सलाह ली जा सके. इससे 'शासन में कमी' (Governance Deficit) के उन आरोपों को दूर करने में मदद मिलेगी, जो बगावत करने वाले 18 विधायकों की मुख्य शिकायत और मांग थी.

यह आधिकारिक निर्देश गुपकार स्थित आवास पर हुई दो घंटे की तनावपूर्ण बैठक के तुरंत बाद आया है. इस बैठक में डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने 15 से 18 बागी विधायक मौजूद थे, जिनका नेतृत्व मुबारक गुल और नजीर अहमद गुरेजी जैसे वरिष्ठ नेता कर रहे थे.

बागी गुट ने पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग की

बागी गुट ने एक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मांग की गई थी कि 6 महीने से 1 साल के भीतर पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाया जाए और विभागों के बंटवारे की जांच कराई जाए.

इस तीखी बहस के दौरान CM उमर अब्दुल्ला ने कई बार अपना इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नाराज विधायकों की शिकायतों को 'जायज' मानते हुए और इन सलाहकार समितियों का प्रस्ताव रखकर पार्टी की एकता को बचाने का प्रयास किया.

कारगिल क्षेत्र में बंद, हिल काउंसिल और निकाय चुनाव टालने की मांग