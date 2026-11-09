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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू वेयरहाउस आग पर महबूबा मुफ्ती का हमला, सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल

जम्मू वेयरहाउस आग पर महबूबा मुफ्ती का हमला, सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल

जम्मू में वेयरहाउस आग पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने सरकार की तैयारी पर भी सवाल उठाए हैं. साथ ही नुकसान की भरपाई की मांग की है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 09 Nov 2026 03:59 PM (IST)
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जम्मू में दिवाली की शाम सबसे बड़ी थोक मंडी वेयरहाउस में लगी भीषण आग मैं हुई यह नुकसान का जायजा लेने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मौके पर पहुंची. उन्होंने प्रदेश में अग्निशमन की तैयारी पर व्यापक सवाल खड़े किए. महबूबा मुफ्ती सोमवार सुबह-सुबह जम्मू के वेयरहाउस पहुंची जहां दिवाली की शाम भीषण आग लगने से कई दुकानें खाक हो गई. 

उन्होंने कहा कि दिवाली की शाम शहर के व्यापार के एक हब में आग लगी है. उन्होंने कहा कि इस आग में दो से तीन सो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. जम्मू शहर के ही रेलवे स्टेशन के पास कुछ दिन पहले लगी आग का जिक्र करते हुए महबूबा ने कहा कि वेयरहाउस में लगी आग से पहले रेलवे स्टेशन के पास लगी आग पीड़ितों की मदद में सरकार अभी तक आगे नहीं आई है. 

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महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर साधा निशाना

सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे हादसों के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है. उन्होंने कहा, "कल दिवाली का दिन था और कहीं जगह पटाखे और दूसरी वजहों से आग लगी है. जम्मू शहर में कई जगह आज की बार जाते हुई है और सबसे बड़ी आज जम्मू के बेर हाउस में लगी है. मुझे यह पता नहीं कि अब इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे होगी."

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ लोग लोन लेकर या घर का जेवर गहना बेचकर अपना व्यापार शुरू करते हैं. सब लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता और अगर इंश्योरेंस हो भी तो इतनी बड़ी आज की भरपाई नहीं होती. दमकल विभाग के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा क्यों नहीं स्थानीय दुकानदारों ने जानकारी दी कि दमकल विभाग देरी से पहुंचा और जब पहुंच भी तो छोटी-छोटी दमकल की गाड़ियां लेकर. 

महबूबा मुफ्ती ने लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि जो दमकल के वहां यहां पहुंचे उनके पाइप्स में प्रेशर नहीं था. सरकार से अपील करते हुए पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे हादसों से निपटने के लिए तैयारी व्यापक होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "इसके साथ ही मैं सरकार से अपील करती हूं कि अभी जो नुकसान हुआ है वह छोटा-मोटा नुकसान नहीं है बहुत बड़ा नुकसान है. इसकी भरपाई के लिए सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि आग में क्षतिग्रस्त हुए यह बाजार दुबारा से बस सके." 

बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोलीं महबूबा मुफ्ती

बेरोजगारी का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है और जो दुकान है आज में क्षतिग्रस्त हुई थी उन पर काफी युवा काम करते थे. इस आज के बाद वह लोग भी बेरोजगार हो गए हैं. उन्होंने सरकार से अपील की की जल्द से जल्द वह इस आग में हुए नुकसान की भरपाई करें. 

उन्होंने कहा, "इस समय जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वह यह कि यह लोग जो अर्श से फर्श पर आ गए हैं इनका बहुत नुकसान हुआ है. इस समय किसी राजनीति के बगैर मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनकी मदद की जाए ताकि यह अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके और बीवी बच्चों का पेट पाल सके."

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Published at : 09 Nov 2026 03:57 PM (IST)
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