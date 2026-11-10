जम्मू वेयरहाउस मंडी आग पर सियासत तेज, दमकल विभाग पर उठे सवाल

दिवाली की शाम पटाखों से जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी में लगी आग और उस आग से हुए करोड़ों रुपए के नुकसान पर अब सियासत शुरू हो गई है. जम्मू में नेशनल कांफ्रेंस समेत पीडीपी जहां दमकल विभाग पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं वहीं बीजेपी ने कहा कि सभी आग प्रभावित कारोबारी को फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है.

दिवाली की शाम पटाखों से जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी वेयरहाउस की मंडी में करीब आठ दुकानें जलकर खाक हो गई और इन दुकानों में रखा करोड़ का सामान भी जल गया. हालांकि अब इस आग की लपटे ठंडी पड़ गई है और व्यापारी अपनी जाल दुकानों से बचा सामान निकालने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन इस आग पर सियासी अंगारे अभी भी धड़क रहे हैं.

घटनास्थल से थोड़ी दूर है फायर स्टेशन

जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस समेत पीडीपी समेत कहानी छोटे-बड़े राजनीतिक दलों ने इस आज के बहाने प्रदेश के दमकल विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यह सवाल लाजिमी इसलिए भी है क्योंकि जिस जगह यह आग लगी वहां से सबसे नजदीकी फायर सर्विस स्टेशन महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर था.

व्यापारियों ने लगाया ये आरोप

व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि पहले फायर टेंडर को मौके पर पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए जिससे आज ज्यादा भड़की और करोड़ों का नुकसान हो गया. प्रभावित कारोबारियों से मिलने के लिए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर दमकल विभाग पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि दमकल विभाग, जिससे दिवाली के चलते अलर्ट पर होना चाहिए था, मौके पर करीब 2 घंटे देरी से पहुंचा जिससे आग भड़क गई और कारोबारी को नुकसान हुआ. जम्मू कश्मीर दमकल विभाग, जो कि प्रदेश क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन आता है. इस पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए. आखिर दिवाली वाले दिन किन कारणों या अफसर के चलते दमकल विभाग को आने में देरी हो गई.

नेशनल कांफ्रेंस ने भी खड़े किए सवाल

वहीं नेशनल कांफ्रेंस ने इस मामले को लेकर दमकल विभाग पर कई सवाल खड़े किए. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जब प्रभावित कारोबारी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि दमकल विभाग का मौके पर देरी से पहुंचना विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिस पर अब मुख्यमंत्री जांच करना चाहते हैं.

वहीं बीजेपी के कई नेता और विधायक भी प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने व्यापारियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे नाराज कारोबारियों ने अनाज मंडी को बंद रखा. फिलहाल मामले को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है.

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