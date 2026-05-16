जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई में बांदीपोरा के खंजपथरी जंगल क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है. यह ठिकाना घने जंगलों के बीच एक गुफा के अंदर बनाया गया था, जहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

हालांकि, तलाशी अभियान के दौरान मौके पर कोई भी आतंकी मौजूद नहीं मिला. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया और संभावित आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

गुफा से एक AK-47 मैगजीन बरामद

अधिकारियों ने बताया कि यह संयुक्त अभियान खंजपथरी इलाके के ऊपरी बांदीपोरा जंगलों में पॉइंट 3131 और गलिबल चोटियों के बीच एक ठिकाने की मौजूदगी के बारे में मिली खास जानकारी के बाद शुरू किया गया था. दोपहर करीब 2:30 बजे प्राकृतिक गुफाओं की तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों को एक गुफा के अंदर कुछ संदिग्ध सामान दिखाई दिया. ऑपरेशन में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर स्टन ग्रेनेड फेंके गए और इलाके को कुछ समय तक निगरानी में रखा गया. जब कोई हलचल नहीं दिखी, तो गुफा की तलाशी ली गई. जिसके परिणामस्वरूप 22 जिंदा कारतूसों से भरी एक AK-47 मैगजीन के अलावा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बर्तन और राशन का सामान बरामद हुआ.

ये भी पढ़िए- शराबबंदी की मांग कर रही BJP पर NC का पलटवार, 2017-2022 की याद दिलाकर पूछे सवाल

सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान

अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामान में फेरन, स्वेटर, कंबल, जूते, स्लीपिंग बैग, एक पावर बैंक, सोलर प्लेट, FM रेडियो सेट, खाना पकाने के गैस सिलेंडर, चावल, दालें, सूखे मेवे और दवाएं शामिल थीं. यह ठिकाना सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का संकेत मिलता है. उन आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है, जो इस ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्थित गुफा का इस्तेमाल अपने ठिकाने के तौर पर कर रहे थे.

ये भी पढ़िए- Jammu Kashmir News: सोपोर में UAPA के तहत आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा, 15 JeI से जुड़े ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी