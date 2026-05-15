हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirशराबबंदी की मांग कर रही BJP पर NC का पलटवार, 2017-2022 की याद दिलाकर पूछे सवाल

शराबबंदी की मांग कर रही BJP पर NC का पलटवार, 2017-2022 की याद दिलाकर पूछे सवाल

BJP NC Clash: जम्मू-कश्मीर में शराब बंदी पर सियासी पारा चढ़ा गया है. पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर BJP के जोरदार प्रदर्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुरानी नीतियों की याद दिलाकर तीखा पलटवार किया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 15 May 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में शराब की बिक्री को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है. केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर अब सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीखा पलटवार किया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में लागू की गई शराब नीतियों की याद दिलाते हुए BJP के मौजूदा रुख और मंशा पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Kashmir News: कश्मीर के सेब किसानों पर दोहरी मार, ओलावृष्टि के बाद अब पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई परेशानी

CM आवास की ओर बढ़े BJP कार्यकर्ता

श्रीनगर में BJP कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में शराब की दुकानों को बंद करने और इसके सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग करते हुए एक विरोध मार्च निकाला. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था. उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को चकमा देते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया और वहां पहुंचकर शराब बंदी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की.

नेशनल कॉन्फ्रेंस का तीखा तंज

इस विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक कड़ा बयान जारी किया. BJP के प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए पार्टी ने पोस्ट में लिखा, "हम इन 20 BJP कार्यकर्ताओं की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हैं."

2017 और 2022 की शराब नीतियों पर दागे सवाल

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ तंज ही नहीं कसा, बल्कि पुराने फैसलों का हवाला देकर BJP को कठघरे में भी खड़ा किया. पार्टी ने पूछा कि:

  • 2017 का फैसला: जब 2017 की आबकारी नीति (Excise Policy) में शराब की बिक्री के लिए 'आरक्षित-मुक्त' क्षेत्रों का निर्धारण करने हेतु नगर निगम के वार्डों और तहसीलों को आधार बनाया गया था, तब जम्मू-कश्मीर में किस पार्टी की सरकार सत्ता में थी?
  • 2022 का फैसला: इसके अलावा, 2022 में लिए गए उस बड़े फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत किराना (Grocery) और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बेचने की अनुमति दे दी गई थी. NC ने सवाल दागा कि जिस समय यह फैसला लागू हुआ था, उस वक्त प्रशासन की कमान किसके हाथों में थी?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पलटवार के बाद अब जम्मू-कश्मीर में शराब बंदी का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील होता नजर आ रहा है.

जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री पर लेकर बवाल, BJP का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Published at : 15 May 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
BJP JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
शराबबंदी की मांग कर रही BJP पर NC का पलटवार, 2017-2022 की याद दिलाकर पूछे सवाल
शराबबंदी की मांग कर रही BJP पर NC का पलटवार, 2017-2022 की याद दिलाकर पूछे सवाल
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कश्मीर के सेब किसानों पर दोहरी मार, ओलावृष्टि के बाद अब पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई परेशानी
कश्मीर के सेब किसानों पर दोहरी मार, ओलावृष्टि के बाद अब पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई परेशानी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री पर लेकर बवाल, BJP का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री पर लेकर बवाल, BJP का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
जम्मू और कश्मीर
Petrol Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'
Advertisement

वीडियोज

Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
Blog
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Embed widget