सोपोर में UAPA के तहत आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा, 15 JeI से जुड़े ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी

जम्मू और कश्मीर के सोपोर पुलिस ने शनिवार (16 मई) सुबह पुलिस जिला सोपोर में 15 से ज्यादा जगहों पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तलाशी अभियान चलाया. यह तलाशी प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई. पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों, आतंकवाद और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है.

UAPA धारा 10 और 13 के तहत में की गई छापेमारी

अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी सोपोर पुलिस स्टेशन में UAPA एक्ट की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज FIR नंबर 42/2025 के संबंध में की गई. तलाशी अभियान जामिया कदीम, नसीम बाग, क्रांकशिवन, तराजू, अमरगढ़, वारपोरा, बोमाई, बोइटिंगू और सोपोर के अन्य इलाकों में चलाया गया. पुलिस ने कहा कि सभी तलाशी अभियान अदालत से विधिवत सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद ही शुरू किए गए थे.

तलाशी की पूरी प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कानूनी नियमों का पालन करते हुए पूरी की गई. तलाशी के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य और अन्य सामग्री जब्त की. जब्त सामग्री को आगे की जांच और पड़ताल के लिए कब्जे में ले लिया गया है.

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राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर की जा रही कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उन लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, जो प्रतिबंधित संगठनों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस संबंध में आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि घाटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों से दूर रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रशासन एजेंसियों को दें.

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