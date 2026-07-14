श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. खासकर दक्षिण और मध्य कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश, तेज बौछारों और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है.

मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई तक प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि 18 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियां तेज होने के कारण मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. जम्मू संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है.

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20 से 22 जुलाई सबसे संवेदनशील, फ्लैश फ्लड का खतरा

20 से 22 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां और तेज होने का अनुमान है. इस दौरान जम्मू और कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी. 21 जुलाई को सबसे अधिक प्रभाव रहने की संभावना है, जब दोनों संभागों के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चिनाब घाटी, पीर पंजाल रेंज और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और मडस्लाइड की चेतावनी जारी की है.

लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग ने 18 जुलाई की देर रात, 19 जुलाई की सुबह और 20 से 22 जुलाई के बीच विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. लोगों से नदियों, नालों और झरनों के पास जाने से बचने, पहाड़ी मार्गों पर यात्रा सोच-समझकर करने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका जताई गई है. प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने और संभावित आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं. लगातार बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है.

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