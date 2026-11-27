जम्मू कश्मीर की अनंतनाग विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का आज (शुक्रवार, 27 नवंबर) को निधन हो गया. वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे. पीरजादा मोहम्मद सईद ने 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार आज दमहाल अछबल में किया जाएगा. पीरजादा मोहम्मद कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे.

पीरजादा मोहम्मद सईद ने साल 1987, 2002 और 2008 में कोकरनाग का प्रतिनिधित्व किया था. इसी के साथ वे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) अध्यक्ष के रूप में काम किया था. इतना ही नहीं, साल 2024 में उन्होंने अनंतनाग से जीतकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वापसी की थी.

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कांग्रेस नेताओं ने पीरजादा मोहम्मद को किया याद

कांग्रेस नेता इरफान नकीब ने पीरजादा मोहम्मद सईद के साथ फोटो शेयर कर एक्स पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया. उन्होंने लिखा, "आज हमने एक महान नेता, एक सम्मानित वरिष्ठ साथी और एक मार्गदर्शक को खो दिया है. पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब का निधन एक अत्यंत दुखद क्षति है. मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. मैंने उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा तथा कांग्रेस आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान को करीब से देखा है. उनके अनुभव, मार्गदर्शन, विनम्रता और पार्टी के साथ उनके आजीवन जुड़ाव को हमेशा याद रखा जाएगा. हम सभी, जिन्हें उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनकी कमी को बहुत गहराई से महसूस करेंगे."

नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं ने भी जताया दुख

JKNC के अनंतनाग जिला उपाध्यक्ष शेख इरफान गुलजार ने एक्स पोस्ट कर लिखा, "अनंतनाग सेंट्रल के पूर्व मंत्री और विधायक, पीरज़ादा मोहम्मद सैयद साहब के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ. सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को हमेशा सम्मान और आदर के साथ याद रखा जाएगा. अल्लाह जन्नत में उनका मकाम बुलंद करे."

वहीं, तनवीर सादिक ने लिखा, "पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब के निधन से गहरा दुख हुआ. वे एक अनुभवी विधायक, पूर्व मंत्री और JKPCC के पूर्व अध्यक्ष थे. विधानसभा में मेरे एक वरिष्ठ साथी के रूप में, वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मिलनसार थे और अपना ज्ञान साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरे पहले भाषण के बाद उन्होंने मुझे फोन करके बधाई दी थी. यह एक ऐसा व्यवहार था जिसका मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है. उनकी मौजूदगी और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता करे और जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे. आमीन."

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