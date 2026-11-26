श्रीनगर की रहने वाली व्यवसायी जर्का बांदे का दावा है कि उन्हें साइबर पुलिस का फोन आया, जिसमें उनसे शेषनाग झील के आसपास चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली एक ऑनलाइन याचिका को हटाने के लिए कहा गया.

इस पहाड़ी परियोजना को लेकर आम जनता और राजनीतिक हलकों में चिंता है और इसी बीच 'Change.org' पर चल रहे इस अभियान को 11,000 से ज्यादा सत्यापित हस्ताक्षर मिल चुके हैं. बांदे ने बुधवार को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें साइबर पुलिस का फोन आया था, जिसमें उनसे इस याचिका को हटाने के लिए कहा गया. पुलिस का तर्क था कि यह याचिका 'गैर-कानूनी' है.

याचिका को हटाने के निर्देश के बावजूद अभियान जारी

उन्होंने अपने नेटवर्क से कानूनी सलाह भी मांगी है, क्योंकि उन्हें इस फोन कॉल के संबंध में कानून और वकालत के जानकारों से परामर्श करने की आवश्यकता है. याचिका को हटाने के कथित निर्देश के बावजूद, 'Change.org' पर उनका अभियान, जिसका शीर्षक 'कश्मीर की पहाड़ी झीलों के आसपास निर्माण कार्य रोकें' है. लगातार आगे बढ़ता रहा और बुधवार शाम तक इसे 11,000 से ज्यादा सत्यापित हस्ताक्षर मिल गए.

यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित इस ऊंचाई वाली ग्लेशियर झील के पास हो रही खुदाई को लेकर काफी राजनीतिक और सार्वजनिक बहस चल रही है. वहीं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) का कहना है कि यात्रा के बाद किए जा रहे काम सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप हैं.

साइबर पुलिस ने बांदे के दावे नहीं जारी किया सार्वजनिक बयान

जम्मू-कश्मीर के वन और पर्यावरण मंत्री अल्ताफ कालू ने बुधवार को पहले ही आश्वासन दिया था कि शेषनाग झील पूरी तरह से सुरक्षित है. फिलहाल, साइबर पुलिस ने बांदे के दावे पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन सोशल मीडिया के कई उपयोगकर्ताओं और समाचार पेजों ने बताया है कि वक्फ (WAKF) के एक कार्यक्रम के दौरान एक धार्मिक विद्वान द्वारा 'वंदे मातरम' के पाठ पर दिए गए बयान से जुड़ी सामग्री को सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर हटा दिया गया है.

मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) के उस रुख का विरोध किया था, जिसमें 'वंदे मातरम' के पाठ को 'गैर-इस्लामिक' बताया गया था. MMU का कहना था कि ऐसा करने से वक्फ कानूनों का उल्लंघन हो रहा है.