जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. आतंक के खिलाफ जारी जंग में जम्मू पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25 साल बाद एक पूर्व आतंकी को गिरफ्तार किया है. इस आतंकी को पुलिस द्वारा कश्मीर के त्राल से गिरफ्तार किया गया है. रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.

पुलिस ने दो दशक से ज्यादा समय से फरार चल रहे पूर्व आतंकी मोहम्मद मंशा को गिरफ्तार किया है. आरोपी थुरू लस्सोली का रहने वाला है और उसके खिलाफ साल 2000 से 2007 के बीच हत्या, हत्या की कोशिश और आतंकी गतिविधियों समेत 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

महोर आतंकी मामले में भी चल रहा था वांछित

आरोपी मोहम्मद मंशा साल 2000 के महोर आतंकी मामले में भी वांछित था, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हुआ था. हालांकि आरोपी ने साल 2007 में सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह कानूनी कार्रवाई से बचता रहा और फरार घोषित किया गया था.

खुफिया जानकारी के आधार पर रियासी पुलिस की विशेष टीम ने अवंतिपोरा पुलिस की मदद से त्राल इलाके में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी को रियासी पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. दो दशक से अधिक समय से फरार आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है.

SPO की हत्या समेत 13 मामले हैं दर्ज

आरोपी मोहम्मद मंशा पर एसपीओ की हत्या समेत 13 मामले दर्ज हैं. 2000 में हुए महोर मामले के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. वे साल 2000 से 2007 के बीच सक्रिय रहा था. मंशा के खिलाफ धारा 302, 307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमें दर्ज किए गए थे.

पुलिस को आरोपी मोहम्मद मंशा की लंबे समय तलाश थी. अदालत ने साल 2001 में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. फिलहाल विशेष टीम गठित कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

शेषनाग झील निर्माण विवाद में नया मोड़, याचिका हटाने के लिए साइबर पुलिस के फोन का दबाव?

