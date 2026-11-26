जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर बड़ी अपडेट सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश 8 दिसंबर तक के लिए टाल दिया. यह आदेश इंजीनियर रशीद के अपने वकीलों के अनुरोध पर स्थगित किया गया.

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान, लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के वकीलों ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर विचार करे, जिसमें अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को जमानत दी गई थी. नईम अहमद खान भी 2017 के इसी टेरर-फंडिंग मामले में सह-आरोपी हैं.

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इंजीनियर रशीद पर इन मामलों में शामिल होने का आरोप

बताते चलें कि इंजीनियर रशीद, जिनका असली नाम अब्दुल रशीद शेख है, साल 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले का सामना कर रहे हैं. उन पर जम्मू-कश्मीर में टेरर-फंडिंग और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

अगस्त 2019 में एनआईए ने किया गिरफ्तार

बता दें कि उन्हें अगस्त 2019 में NIA ने गिरफ्तार किया था और तब से वे हिरासत में हैं. हालांकि, इस दौरान उन्हें चुनाव प्रचार और संसदीय कार्यों के लिए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी. अब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा नईम खान को दी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, 8 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगा.

आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जेल में रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की. वे आवामी इत्तहाद पार्टी (AIP) से जुड़े हैं. बारामुला सीट पर रशीद को चार लाख 72000 वोट मिले.

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