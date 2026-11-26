जम्मू में पूरे देश की तरह आज कांग्रेस ने संविधान दिवस वाले दिन संविधान को बचाने के लिए मार्च निकाला. इस मार्च के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगाए. जहां एक तरफ आज देश संविधान दिवस बना रहा है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जम्मू में संविधान रक्षा रैली निकाली. इस रैली के दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा और राहुल गांधी के पोस्टर लिए मार्च किया.

मतदाता सूची में कथित हेरफे और SIR पर केंद्रित अभियान

कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची में कथित हेरफेर, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदान के अधिकार की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, जिसके तहत पार्टी 'वोट रक्षक' अभियान भी चला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी न केवल संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बल्कि जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ वोट सिर्फ इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिल सके.

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बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में संविधान खत्म करने का आरोप

कांग्रेस ने जम्मू में इस रैली की शुरुआत डीआर बीआर अंबेडकर के चौक से की, जहां कांग्रेसी नेताओं ने संविधान के रचयिता डॉ बी आर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस चौक के पास स्थित जनरल जोरावर सिंह चौक तक मार्च निकाला. इस मार्च के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कई फीट लंबा तिरंगा झंडा भी हाथों में लिया था. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को संविधान का रक्षक भी बताया और यह पोस्टर हवा में लहराए.

कांग्रेस से आरोप लगाया कि बीजेपी न केवल देश में बल्कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर संविधान को खत्म कर रही है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के बाद बीजेपी कई बार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहां राज्य का दर्जा बाहर नहीं किया जा रहा.