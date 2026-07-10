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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत, नेपाल का रहने वाला था मृतक

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत, नेपाल का रहने वाला था मृतक

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से लौट रहे नेपाल के 61 वर्षीय श्रद्धालु की बृहस्पतिवार को बनिहाल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 10 Jul 2026 08:36 AM (IST)
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श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस वर्ष दोनों मार्गों- पहलगाम और बालटाल मार्ग से सुचारु व शांतिपूर्ण ढंग से जारी है. 3 जुलाई से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं इस यात्रा के बीच अमरनाथ यात्रा से लौट रहे नेपाल के 61 वर्षीय श्रद्धालु की बृहस्पतिवार को बनिहाल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण देव ठाकुर के रूप में हुई है. वह काठमांडू के मोहत्री के रहने वाले थे.

अधिकारियों के अनुसार, बालटाल मार्ग से लौटते समय बनिहाल के नवयुग सुरंग के निकट वह अचानक बेहोश हो गए. उन्होंने बताया कि उन्हें पहले लंबर यात्रा मैदान स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उप-जिला अस्पताल (एसडीएच), बनिहाल रेफर किया गया. बाद में उन्हें अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

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हादसे में 4 श्रद्धालुओं को आईं मामूली चोंटे

वहीं, एक अन्य घटना में, बालटाल आधार शिविर जा रही टैक्सी के बनिहाल में दुर्घटनाग्रस्त होने से चार श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और आपातकालीन राहत दल ने सभी घायलों को उप-जिला अस्पताल, बनिहाल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. घायलों की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी वारेश यादव (44) और उषा देवी (55), तथा उत्तराखंड निवासी नताशा शर्मा (28) और नेहारका (20) के तौर पर की गई.

अधिकारियों ने शुरू की मामले की जांच

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, चारों श्रद्धालुओं की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आपको बता दें कि 3 जुलाई शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रही है. श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जयघोष के साथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं.

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Published at : 10 Jul 2026 08:36 AM (IST)
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Anantnag News JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026
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