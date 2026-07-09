जम्मू में गंदे पानी से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर 5 फीट की दीवार, प्रशासन बेपरवाह

बारिश के मौसम में जलभराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू के नानक नगर इलाके की तस्वीर सरकारी सिस्टम की बेरुखी का सबसे बड़ा सबूत पेश कर रही है. यहां के लोगों ने बरसाती नाले के गंदे पानी को अपने घरों में घुसने से रोकने के लिए एक अनूठा और मजबूरी भरा तरीका निकाला है. लोगों ने अपने घरों और दुकानों के मुख्य दरवाजों के ठीक आगे 4 से 5 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें चुनवा दी हैं.

200 घरों और दुकानों का यही हाल

नानक नगर के सेक्टर 11 में आप जिस भी गली या घर की तरफ नजर दौड़ाएंगे, आपको दुकानों के शटर और घरों के मुख्य दरवाजों के आगे यह दीवार नजर आएगी.

समस्या की जड़: इलाके से एक बड़ा बरसाती नाला गुजरता है. हर बरसात में यह नाला ओवरफ्लो हो जाता है और इसका गंदा पानी सीधे लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है.

प्रभावित इलाका: स्थानीय लोगों का दावा है कि इस सेक्टर के करीब 200 घरों ने जलभराव से बचने के लिए यह दीवारें खड़ी कर रखी हैं.

आलीशान घरों का विकल्प: जिन लोगों ने घरों की सुंदरता बनाए रखने के लिए दीवार नहीं बनाई, उन्होंने घर में घुसने की सीढ़ियां सड़क से 3 से 4 फीट ऊपर बनवा ली हैं.

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सरकारी सिस्टम से टूट चुकी है उम्मीद

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे अपनी समस्या को लेकर सरकारी विभागों के दरवाजे खटखटाकर थक चुके हैं. उनका आरोप है कि जम्मू नगर निगम (JMC) से लेकर स्थानीय विधायक तक, सभी से गुहार लगाई गई, लेकिन जब किसी ने सुध नहीं ली तो मजबूरी में उन्हें खुद यह कदम उठाना पड़ा.

मान्यताओं और वास्तु से बड़ी हो गई मजबूरी

इस समस्या ने लोगों को अपनी मान्यताओं को भी किनारे रखने पर मजबूर कर दिया है. हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में आमतौर पर घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी तरह की रुकावट (बाधा) को अशुभ माना जाता है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे शुभ-अशुभ से ऊपर उठ चुके हैं. उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि बरसात का गंदा पानी उनके घरों और सामान को बर्बाद न कर पाए.

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