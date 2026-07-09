INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: जम्मू में गंदे पानी से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर 5 फीट की दीवार, प्रशासन बेपरवाह

Jammu News: जम्मू में गंदे पानी से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर 5 फीट की दीवार, प्रशासन बेपरवाह

Jammu News In Hindi: जम्मू के नानक नगर में सरकारी अनदेखी व जलभराव से परेशान लोगों ने नाले का गंदा पानी घरों में घुसने से रोकने के लिए मुख्य दरवाजों पर 4-5 फीट ऊंची दीवारें बना ली हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 09 Jul 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

बारिश के मौसम में जलभराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू के नानक नगर इलाके की तस्वीर सरकारी सिस्टम की बेरुखी का सबसे बड़ा सबूत पेश कर रही है. यहां के लोगों ने बरसाती नाले के गंदे पानी को अपने घरों में घुसने से रोकने के लिए एक अनूठा और मजबूरी भरा तरीका निकाला है. लोगों ने अपने घरों और दुकानों के मुख्य दरवाजों के ठीक आगे 4 से 5 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें चुनवा दी हैं.

200 घरों और दुकानों का यही हाल

नानक नगर के सेक्टर 11 में आप जिस भी गली या घर की तरफ नजर दौड़ाएंगे, आपको दुकानों के शटर और घरों के मुख्य दरवाजों के आगे यह दीवार नजर आएगी.

  • समस्या की जड़: इलाके से एक बड़ा बरसाती नाला गुजरता है. हर बरसात में यह नाला ओवरफ्लो हो जाता है और इसका गंदा पानी सीधे लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है.
  • प्रभावित इलाका: स्थानीय लोगों का दावा है कि इस सेक्टर के करीब 200 घरों ने जलभराव से बचने के लिए यह दीवारें खड़ी कर रखी हैं.
  • आलीशान घरों का विकल्प: जिन लोगों ने घरों की सुंदरता बनाए रखने के लिए दीवार नहीं बनाई, उन्होंने घर में घुसने की सीढ़ियां सड़क से 3 से 4 फीट ऊपर बनवा ली हैं.

भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, बैटरी कार सेवा प्रभावित, यात्रा पर पड़ेगा असर?

सरकारी सिस्टम से टूट चुकी है उम्मीद

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे अपनी समस्या को लेकर सरकारी विभागों के दरवाजे खटखटाकर थक चुके हैं. उनका आरोप है कि जम्मू नगर निगम (JMC) से लेकर स्थानीय विधायक तक, सभी से गुहार लगाई गई, लेकिन जब किसी ने सुध नहीं ली तो मजबूरी में उन्हें खुद यह कदम उठाना पड़ा.

मान्यताओं और वास्तु से बड़ी हो गई मजबूरी

इस समस्या ने लोगों को अपनी मान्यताओं को भी किनारे रखने पर मजबूर कर दिया है. हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में आमतौर पर घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी तरह की रुकावट (बाधा) को अशुभ माना जाता है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे शुभ-अशुभ से ऊपर उठ चुके हैं. उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि बरसात का गंदा पानी उनके घरों और सामान को बर्बाद न कर पाए.

Jammu Kashmir: विवादित किताबों पर बड़ा एक्शन, स्कूलों की हर लाइब्रेरी का 7 दिन में ऑडिट का आदेश

Published at : 09 Jul 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Jammu Municipal Corporation JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू में गंदे पानी से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर 5 फीट की दीवार, प्रशासन बेपरवाह
जम्मू में गंदे पानी से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर 5 फीट की दीवार, प्रशासन बेपरवाह
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: विवादित किताबों पर बड़ा एक्शन, स्कूलों की हर लाइब्रेरी का 7 दिन में ऑडिट का आदेश
जम्मू-कश्मीर: विवादित किताबों पर बड़ा एक्शन, स्कूलों की हर लाइब्रेरी का 7 दिन में ऑडिट का आदेश
जम्मू और कश्मीर
भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, बैटरी कार सेवा प्रभावित, यात्रा पर पड़ेगा असर?
भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, बैटरी कार सेवा प्रभावित, यात्रा पर पड़ेगा असर?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
Advertisement

वीडियोज

Ramayana ने रिलीज़ से पहले बनाया 350 करोड़ का बड़ा रिकॉर्ड
Dhamaal 4 बिना लॉजिक, लेकिन हंसी की पूरी गारंटी
Nissan Tekton आखिरकार हुई Unveil, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10.49 लाख! #autolive
E20 Petrol का पूरा सच! Manish Kashyap से Supreme C. तक,क्या Ethanol Fuel सच में इंजन खराब कर रहा है?
Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
IND vs ENG के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी कूटनीतिक जीत?
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी जीत?
इंडिया
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
विश्व
US-Iran War News LIVE: ईरान के बुशहर पर फिर रॉकेट से हमला, तेहरान अटैक के बाद कुवैत का जारी रेड लाइन अलर्ट
LIVE: ईरान के बुशहर पर फिर रॉकेट से हमला, तेहरान अटैक के बाद कुवैत का जारी रेड लाइन अलर्ट
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
ENT LIVE
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
ENT LIVE
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Embed widget