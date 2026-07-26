'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना

जम्मू -कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को निशाना बनाए जाने को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए.

पूर्व सीएम महबूबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना केवल नफरत और बदले की भावना को दर्शाता है. सीएम योगी को जंतर-मंतर से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि देश के युवा नफरत और विभाजन की राजनीति को किस तरह खारिज कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े हों." वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से जौहर विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की.

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'

जंतर-मंतर से सबक लें योगी- महबूबा मुफ्ती

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की यह प्रतिक्रिया रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद आई है. प्राधिकरण ने योजना की मंजूरी के बिना निर्माण किये जाने का हवाला दिया था.

आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. हालांकि, विश्वविद्यालय ने दलील दी कि इमारतों के निर्माण के समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. प्राधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया. रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत 2006 में की गई थी. यह रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

यह संस्थान आजम खान की प्रमुख परियोजनाओं में से एक था लेकिन बाद में इसे भूमि पर अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया है. आजम खान ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले न्यास से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया था.

यह भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद