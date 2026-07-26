#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना

'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना

Kashmir News In Hindi: महबूबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना केवल नफरत और बदले की भावना को दर्शाता है."

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 26 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू -कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को निशाना बनाए जाने को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए.

पूर्व सीएम महबूबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना केवल नफरत और बदले की भावना को दर्शाता है. सीएम योगी को जंतर-मंतर से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि देश के युवा नफरत और विभाजन की राजनीति को किस तरह खारिज कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े हों." वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से जौहर विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की.

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'

जंतर-मंतर से सबक लें योगी- महबूबा मुफ्ती

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की यह प्रतिक्रिया रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद आई है. प्राधिकरण ने योजना की मंजूरी के बिना निर्माण किये जाने का हवाला दिया था.

आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी 

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. हालांकि, विश्वविद्यालय ने दलील दी कि इमारतों के निर्माण के समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. प्राधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया. रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत 2006 में की गई थी. यह रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

यह संस्थान आजम खान की प्रमुख परियोजनाओं में से एक था लेकिन बाद में इसे भूमि पर अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया है. आजम खान ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले न्यास से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया था.

यह भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद

Published at : 26 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Jauhar University JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना
'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना
जम्मू और कश्मीर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद
अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर लौटेगा सिनेमा का सुनहरा दौर? सितंबर में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
कश्मीर में लौटेगा सिनेमा का सुनहरा दौर? सितंबर में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
इंडिया
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
जनरल नॉलेज
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget