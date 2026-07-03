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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे यात्रियों की भीड़, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे यात्रियों की भीड़, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Amarnath Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से अमरनाथ यात्रियों के लिए सख्त एडवाइज़री जारी की गई है. बिना रजिस्ट्रेशन और तय तारीख से पहले यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Jul 2026 03:37 PM (IST)
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बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और अलग-अलग कैंपों में पहले से रुके हुए यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से शुक्रवार को एक सख्त एडवाइज़री जारी की गई है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी तीर्थयात्री को तय तारीख से पहले पवित्र गुफा मंदिर की अमरनाथ यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. साथ ही, श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अपनी बारी का इंतज़ार किया जाए और सिर्फ़ उन्हें दी गई तारीख पर ही यात्रा की जाए.

एडवाइज़री में प्रशासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया गया है. इसके तहत यात्रा मार्ग पर रोज़ाना जाने वाले तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित किया गया है. पहलगाम और बालटाल, दोनों रास्तों पर रोज़ाना 10 हजार तीर्थयात्रियों की सीमा तय की गई है और स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए रोज़ाना की इस सीमा का सख्ती से पालन किया जाना बेहद ज़रूरी बताया गया है.

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एडवांस रजिस्ट्रेशन की गई अपील, तत्काल स्लॉट हैं सीमित

तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रा शुरू होने से काफी पहले ही देश भर की बैंक शाखाओं और ऑनलाइन माध्यमों से एडवांस रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. प्रशासन की ओर से बताया गया है कि ज़्यादातर तीर्थयात्रियों की तरफ से पहले ही इस सुविधा का लाभ उठाया गया है. तत्काल (मौके पर) रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बहुत सीमित रखे गए हैं, जिसके कारण बेस कैंपों में यात्रियों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है. इसलिए सभी तीर्थयात्रियों से एडवांस रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद ही जम्मू-कश्मीर पहुंचने का अनुरोध किया गया है. यह भी बताया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने वाले हज़ारों तीर्थयात्रियों को तत्काल सुविधा के तहत समायोजित किया जाना संभव नहीं है.

तय तारीख से पहले नहीं मिलेगी अनुमति

एडवाइज़री में बताया गया है कि कई रजिस्टर्ड तीर्थयात्री अपनी तय यात्रा की तारीख से पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. ऐसे में साफ़ कर दिया गया है कि किसी भी तीर्थयात्री को तय तारीख से पहले यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि हर तीर्थयात्री को यात्रा करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ़ तय प्रक्रिया और उपलब्ध क्षमता के अनुसार ही किया जा सकेगा. बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए 57 दिनों तक चलने वाली यह तीर्थयात्रा 3 जुलाई को शुरू की गई थी और इसे 28 अगस्त को समाप्त किया जाएगा.

ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन न मिलने से हजारों अमरनाथ श्रद्धालु परेशान, बोले- प्रशासन के भरोसे आए...

Published at : 03 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026
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