हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra: बिना रजिस्ट्रेशन जम्मू पहुंचे श्रद्धालु परेशान, बोले- पहले पंजीकरण कराएं, नहीं तो होगी दिक्कत

Amarnath Yatra: बिना रजिस्ट्रेशन जम्मू पहुंचे श्रद्धालु परेशान, बोले- पहले पंजीकरण कराएं, नहीं तो होगी दिक्कत

Amarnath Yatra 2026: जम्मू से आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था श्रीनगर के पहलगाम और बालटाल रवाना हुआ. इसी बीच देशभर से गैर पंजीकृत यात्रियों का जम्मू पहुंचना जारी है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 05 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है और जारी है देश भर से गैर पंजीकृत यात्रियों का जम्मू पहुंचना. जम्मू पहुंचे यह गैर पंजीकृत यात्री अब बाकी यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वह अगर पंजीकरण के बिना जम्मू पहुंचे तो उन्हें असुविधा हो सकती है. 

जम्मू से आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था श्रीनगर के पहलगाम और बालटाल रवाना हुआ. इसी बीच देशभर से गैर पंजीकृत यात्रियों का जम्मू पहुंचना जारी है जो जम्मू में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के सहारे अपने दर्शन करना चाहते है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा 

जम्मू ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा तवी रिवर फ्रंट के किनारे दी गई है जहां हजारों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करने के लिए उमड़ पड़े हैं. आलम यह है कि तवी रिवर फ्रंट के अंदर और बाहर हजारों श्रद्धालु इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा.  दिल्ली से बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे भगवान के भक्तों ने कहा कि उन्हें अब 9 तारीख की रजिस्ट्रेशन मिल रही है और 9 तारीख तक वह कहां बैठेंगे इसका उन्हें पता नहीं. उन्होंने कहा कि वह शुरुआत में ही भगवान भोलेनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना चाहते थे लेकिन जो डेट उन्हें एडवांस रजिस्ट्रेशन में मिली वह काफी बाद की थी.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: समग्र शिक्षा नीति की किताब पर विवाद, BJP का CM अब्दुल्ला पर निशाना, कहा- 'ये एकेडमिक जिहाद...'

यात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील 

श्रद्धालुओं ने देश भर के उन सभी श्रद्धालुओं से अपील की है जो बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू पहुंच रहे हैं कि वह या तो अपनी सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर जम्मू पहुंचे नहीं तो उन्हें दिक्कत दूंगा सामना करना पड़ सकता है. वहीं बनारस से आए श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्हें भी 9 तारीख की रजिस्ट्रेशन मिल रही है. लेकिन, 9 तारीख तक उनके लिए समस्या यह है कि वह कहां रहेंगे.

गौरतलब है कि जम्मू में प्रशासन ने ऐसे श्रद्धालुओं के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू की है जो अमरनाथ जाना चाहते हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है. हॉटस्पॉट रजिस्ट्रेशन का एक सीमित कोटा है और इस कोटा को लेने के लिए हजारों की भीड़ है ऐसे में जम्मू में अब असमंजस जैसे की स्थिति पैदा हो गई है.

अह भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा: रजिस्टर्ड यात्री भी हो रहे परेशान, जिन्हें 4 जुलाई को करनी थी यात्रा उन्हें दी गई 8 अगस्त

Published at : 05 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra: बिना रजिस्ट्रेशन जम्मू पहुंचे श्रद्धालु परेशान, बोले- पहले पंजीकरण कराएं, नहीं तो होगी दिक्कत
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन जम्मू पहुंचे श्रद्धालु परेशान, बोले- पहले पंजीकरण कराएं, नहीं तो होगी दिक्कत
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: सरकारी स्कूलों में विवादित किताबों को लेकर LG मनोज सिन्हा का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड
जम्मू कश्मीर: सरकारी स्कूलों में विवादित किताबों को लेकर LG मनोज सिन्हा का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
अमरनाथ यात्रा: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रियों से बोले PM मोदी, 10 फीसदी खर्च स्थानीय स्तर पर करें, CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?
अमरनाथ यात्रियों से बोले PM मोदी, 10 फीसदी खर्च स्थानीय स्तर पर करें, CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! केंद्र के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा
केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Saturday BO Collection: 100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
इंडिया
‘आरोपियों को अपने किए पर बहुत पछतावा’, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा
‘आरोपियों को अपने किए पर बहुत पछतावा’, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा
विश्व
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई
ऑटो
फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?
फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?
शिक्षा
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget