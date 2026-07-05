जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है और जारी है देश भर से गैर पंजीकृत यात्रियों का जम्मू पहुंचना. जम्मू पहुंचे यह गैर पंजीकृत यात्री अब बाकी यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वह अगर पंजीकरण के बिना जम्मू पहुंचे तो उन्हें असुविधा हो सकती है.

जम्मू से आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था श्रीनगर के पहलगाम और बालटाल रवाना हुआ. इसी बीच देशभर से गैर पंजीकृत यात्रियों का जम्मू पहुंचना जारी है जो जम्मू में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के सहारे अपने दर्शन करना चाहते है.

ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा

जम्मू ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा तवी रिवर फ्रंट के किनारे दी गई है जहां हजारों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करने के लिए उमड़ पड़े हैं. आलम यह है कि तवी रिवर फ्रंट के अंदर और बाहर हजारों श्रद्धालु इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. दिल्ली से बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे भगवान के भक्तों ने कहा कि उन्हें अब 9 तारीख की रजिस्ट्रेशन मिल रही है और 9 तारीख तक वह कहां बैठेंगे इसका उन्हें पता नहीं. उन्होंने कहा कि वह शुरुआत में ही भगवान भोलेनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना चाहते थे लेकिन जो डेट उन्हें एडवांस रजिस्ट्रेशन में मिली वह काफी बाद की थी.

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यात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील

श्रद्धालुओं ने देश भर के उन सभी श्रद्धालुओं से अपील की है जो बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू पहुंच रहे हैं कि वह या तो अपनी सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर जम्मू पहुंचे नहीं तो उन्हें दिक्कत दूंगा सामना करना पड़ सकता है. वहीं बनारस से आए श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्हें भी 9 तारीख की रजिस्ट्रेशन मिल रही है. लेकिन, 9 तारीख तक उनके लिए समस्या यह है कि वह कहां रहेंगे.

गौरतलब है कि जम्मू में प्रशासन ने ऐसे श्रद्धालुओं के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू की है जो अमरनाथ जाना चाहते हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है. हॉटस्पॉट रजिस्ट्रेशन का एक सीमित कोटा है और इस कोटा को लेने के लिए हजारों की भीड़ है ऐसे में जम्मू में अब असमंजस जैसे की स्थिति पैदा हो गई है.

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