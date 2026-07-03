ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन न मिलने से हजारों अमरनाथ श्रद्धालु परेशान, बोले- प्रशासन के भरोसे आए...

पहलगाम में हजारों की संख्या में अनरजिस्टर्ड भक्त पहुंचे हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और अब ऑन स्पॉट यानी तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए पहलगाम पहुंच गए. लेकिन अभी तक पहलगाम में तत्काल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. यही वजह है कि पिछले तीन दिनों से भक्त दरबदर भटक रहे हैं और उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जबाब भी नहीं दिया जा रहा.

कुछ भक्त ऐसे है जो कई घंटों तक लाइनों में लगे रहे और जब रजिस्ट्रेशन का नंबर आया तो उन्हें दस दिन बारह दिन बाद का टोकन पकड़ा दिया गया और कहा गया कि इस दिन आकर रजिस्ट्रेशन करा लेना लेकिन ये तय नहीं है की रजिस्ट्रेशन के समय यात्रा की डेट क्या होगी?

कई परिवार के हर सदस्य को दिया रहा अलग-अलग दिन का टोकन

इतना ही नहीं जिन भक्तों को टोकन दिया जा रहा है तो कई दिन बाद का दिया जा रहा है. इसके अलावा कई भक्त ऐसे है जिनके परिवार के हर सदस्य को टोकन अलग-अलग दिन का दिया गया, जिससे भक्त काफी दुखी है. एक भक्त तो ऐसे मिले जिन्हें टोकन 8 जुलाई का मिला है और पत्नी को तीन तारीख का अब ये पति-पत्नी एक दूसरे को कैसे छोड़े. पति का कहना है पत्नी को छोड़ते है तो घर में कलेश होगा और पत्नी हमें छोड़ती है तो हमें मंजूर नहीं है, ऐसे में क्या करे? अरे कम से कम परिवार को तो एक साथ दर्शन करा दो.

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दस से बारह दिन रुकने के लिए कहां से लाएंगे पैसा?- भक्त

भक्तों का कहना है की इतना पैसा कहा से लाएंगे. दस से बारह दिन रुकने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, बिना पैसे के कैसे रुके. अधिकारी और प्रशासन कुछ साफ बता नहीं रहे तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है?

कुछ भक्तों ने तो सरकार और प्रशासन का फेलियर बताया कहा अमरनाथ यात्रा को लेकर जिन भक्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन यानी तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है. इसी भरोसे ये भक्त पहलगाम आ गए, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा और अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन होता नजर भी नहीं आ रहा है. फिर भी लोग देर रात से लाइनो में लगे है कि शायद रजिस्ट्रेशन हो जाय और बाबा बर्फानी के दर्शन पा जाए.

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