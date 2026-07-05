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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

Amarnath Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था जम्मू से रवाना होकर सुरक्षित पहलगाम बेस कैंप पहुंचा और यहां से पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो गया है.  

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 05 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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  • प्रशासन ने यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण अनिवार्य किया.

जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार (3 जुलाई) से अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है. यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और भाव देखने को मिल रहा है. आज शनिवार (5 जुलाई) तड़के सुबह जयकारों के साथ 4,812 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था निवास से रवाना हो गया है. यात्रा के लिए तीसरा जत्था जम्मू से रवाना होकर सुरक्षित पहलगाम बेस कैंप पहुंचेगा और यहां से पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो गया है.  

यात्रा के लिए 2 जत्थे शुक्रवार को रवाना किये जा चुके हैं. तीर्थयात्रा के पहले दिन 12,168 श्रद्धालुओं ने बर्फानी बाबा के दर्शन किए. कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है भक्तों के चेहरे पर यात्रा को लेकर एक अलग सी खुशी नजर आ रही है भक्तों का कहना है कि बाबा ने बुलाया है तो दर्शन जरूर देंगे. 

 भक्तों ने कहा- व्यवस्था काफी अच्छी

भक्तों का कहना है कि व्यवस्था काफी अच्छी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. डरने की कोई बात नहीं है. जगह-जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर और गांव में है. डर नहीं, बल्कि अब यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन मिल जाएं.

दर्शन की लालच लिए भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं.  इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर युवाओं में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. काफी तादाद में पहुंचे युवाओं का कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है.

स्थानीय प्रशासन की अपील

इन सबके बीच स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल तय तारीखों पर ही यात्रा करें. प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित है. ऐसे में यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका पालन करना आवश्यक है.  ऐसे में प्रशासन ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि  जो श्रद्धालु बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें अपना नंबर आने का इंतजार करना होगा.

बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म, बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालु रवाना; सुरक्षा सख्त

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 05 Jul 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra Pahalgam JAMMU KASHMIR
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