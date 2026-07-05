Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रशासन ने यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण अनिवार्य किया.

जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार (3 जुलाई) से अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है. यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और भाव देखने को मिल रहा है. आज शनिवार (5 जुलाई) तड़के सुबह जयकारों के साथ 4,812 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था निवास से रवाना हो गया है. यात्रा के लिए तीसरा जत्था जम्मू से रवाना होकर सुरक्षित पहलगाम बेस कैंप पहुंचेगा और यहां से पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो गया है.

यात्रा के लिए 2 जत्थे शुक्रवार को रवाना किये जा चुके हैं. तीर्थयात्रा के पहले दिन 12,168 श्रद्धालुओं ने बर्फानी बाबा के दर्शन किए. कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है भक्तों के चेहरे पर यात्रा को लेकर एक अलग सी खुशी नजर आ रही है भक्तों का कहना है कि बाबा ने बुलाया है तो दर्शन जरूर देंगे.

भक्तों ने कहा- व्यवस्था काफी अच्छी

भक्तों का कहना है कि व्यवस्था काफी अच्छी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. डरने की कोई बात नहीं है. जगह-जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर और गांव में है. डर नहीं, बल्कि अब यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन मिल जाएं.

दर्शन की लालच लिए भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर युवाओं में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. काफी तादाद में पहुंचे युवाओं का कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है.

Pahalgam, Jammu and Kashmir: The 3rd batch of devotees departed from the Nunwan base camp in Pahalgam for the annual pilgrimage to the Holy Cave of Shri Amarnath Ji. The yatra continues under security arrangements as pilgrims proceed on the traditional route pic.twitter.com/JWN2GkhqpQ — IANS (@ians_india) July 5, 2026

स्थानीय प्रशासन की अपील

इन सबके बीच स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल तय तारीखों पर ही यात्रा करें. प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित है. ऐसे में यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका पालन करना आवश्यक है. ऐसे में प्रशासन ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि जो श्रद्धालु बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें अपना नंबर आने का इंतजार करना होगा.

बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म, बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालु रवाना; सुरक्षा सख्त