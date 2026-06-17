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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रशासनिक निगरानी बढ़ी, 63 अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजा गया

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रशासनिक निगरानी बढ़ी, 63 अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजा गया

Amarnath Yatra 2026: सरकार ने तीर्थयात्रा मार्ग पर कैंप डायरेक्टर और एडिशनल कैंप डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए अलग-अलग विभागों से 63 हिंदू अधिकारियों को तैनात किया है.

Reported By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Jai Prakash |  Updated at : 17 Jun 2026 12:03 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर में आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा-2026 के सुचारू संचालन के लिए एक बड़े प्रशासनिक इंतजाम के तहत, सरकार ने तीर्थयात्रा मार्ग पर कैंप डायरेक्टर और एडिशनल कैंप डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए अलग-अलग विभागों से 63 हिंदू अधिकारियों को तैनात किया है.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 15 जून, 2026 को जारी सरकारी आदेश संख्या 1080-JK(GAD) के अनुसार, इन अधिकारियों को पवित्र गुफा मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न कैंपों के प्रबंधन की देखरेख के लिए कम समय के लिए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के अधीन किया गया है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

आदेश सरकार के कमिश्नर/सेक्रेटरी एम. राजू (IAS) ने जारी किया था

तैनात किए गए वरिष्ठ अधिकारियों में सांबा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जगदीश सिंह; पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीरेंद्र कुमार मन्याल; जल शक्ति विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश; आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार; पर्यटन विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी विकास धर बगाती; और जम्मू में जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स (ऑडिट) विकास आनंद शामिल हैं.

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इन्हें ही मिली जिम्मेदारी 

अन्य अधिकारियों जिन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनमें गुरदेव कुमार, अखिल सडोत्रा, विकास शर्मा, विशाल सिंह परिहार, मनोज कुमार, ओम प्रकाश, चंद्र कांत भगत, संजीव कुमार, केवल कृष्ण शर्मा, अनिल कुमार, रंजीत सिंह, पुलकित दत्ता, साहिल भगोत्रा, राम पॉल, मोहिंदर पॉल, सुमित सूरी, साहिल महाजन, जतिंदर पाल सिंह, संदीप सिंह, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार शान और उत्तम सिंह पलसर शामिल हैं.

इस लिस्ट में रवि कुमार, साहिल वर्मा, हिम्मत कुमार रैना, मुकेश कुमार, रोहित कुमार, कुमार गोकुल, दिलीप कुमार, सुमीत सिंह, विशाल टारगोत्रा, राज सिंह, राकेश कुमार, विशाल अंगुराना, शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मनीष सूदन, साहिल अब्रोल, सचिन अब्रोल, धीरज विश्वनाथ भीम बहादुर, मोहित शर्मा, संदेश कुमार, विशाल कुमार, भूषण कुमार सिंह, हितेश कुमार लूना, अखिल भाऊ, दिनेश सिंह, कुणाल सिंह, तरुण सूदन, सूर्यवंशी मनीष भगत, उज्ज्वल सिंह सांब्याल, कशिश शर्मा, विशाल पाठक, विप्लव सूदन, आयुष शर्मा, अनूप कुमार और अजू कुंडल भी शामिल हैं.

सभी को तुरंत रिलीव करने के निर्देश 

सरकार ने सभी कंट्रोलिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे डेप्युटेशन पर भेजे गए अधिकारियों को रिलीव करें ताकि वे श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को अलग से बताई जाने वाली तारीखों पर रिपोर्ट कर सकें. श्राइन बोर्ड अलग-अलग कैंपों में हर अधिकारी की तैनाती के बारे में फ़ैसला करेगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि डेप्युटेशन पर भेजे गए अधिकारी डेप्युटेशन की अवधि के दौरान अपने मूल विभागों से ही वेतन लेते रहेंगे और श्री अमरनाथ यात्रा-2026 के समापन के तुरंत बाद अपनी मूल पोस्टिंग पर लौट आएंगे.

सालाना श्री अमरनाथ यात्रा देश की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थयात्राओं में से एक है, जिसमें पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु आते हैं. प्रशासन की ओर से की गई यह नई तैनाती यात्रा के दौरान कुशल प्रबंधन, तालमेल और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से की गई है.

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Published at : 17 Jun 2026 12:03 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026 63 Officer
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