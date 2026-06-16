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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPunjab Politics: पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Punjab Politics: पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Jammu Kashmir News In Hindi: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की. सिद्धू ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर कीं.

Reported By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:08 AM (IST)
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पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की. राष्ट्रीय सम्मेलन सूत्रों के अनुसार, सिद्धू ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके गुपकर स्थित आवास पर मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में हो रहे घटनाक्रम और आपसी हित के अन्य विषयों पर चर्चा की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फारूक को भारतीय राजनीति का दिग्गज करार दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश की राजनीति में प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं. साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला द्वारा जनता के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने और खुलकर बोलने पर तारीफ की.


Punjab Politics: पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

सोशल मीडिया पोस्ट में सिद्धू ने शेयर की तस्वीरें

इस मुलाकात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब से उनके घर पर मुलाक़ात की. हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. भारतीय राजनीति की एक बड़ी हस्ती, जिनमें सच बोलने की हिम्मत है और जो कश्मीर के लोगों की सच्ची धर्मनिरपेक्ष आवाज हैं.

सिद्धू ने अपने इस पोस्ट में मुलाकात की शानदार झलकियां भी दिखाई हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला के साथ दो फोटो शेयर करते हुए इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी कश्मीर यात्रा में मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया है. 

इस वजह से महत्वपूर्ण है यह मुलाकात

 नवजोत सिंह सिद्धू और फारूक अब्दुल्ला के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. अपने परिवार संग सिद्धू कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हैं. इस बीच उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं. दोनों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में अहम भूमिका को देखते हुए सिद्धू की यह यात्रा चर्चा के केंद्र में है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah Navjot SIngh Sidhu SRINAGAR JAMMU KASHMIR NEWS
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