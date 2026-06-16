पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की. राष्ट्रीय सम्मेलन सूत्रों के अनुसार, सिद्धू ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके गुपकर स्थित आवास पर मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में हो रहे घटनाक्रम और आपसी हित के अन्य विषयों पर चर्चा की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फारूक को भारतीय राजनीति का दिग्गज करार दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश की राजनीति में प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं. साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला द्वारा जनता के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने और खुलकर बोलने पर तारीफ की.





सोशल मीडिया पोस्ट में सिद्धू ने शेयर की तस्वीरें

इस मुलाकात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब से उनके घर पर मुलाक़ात की. हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. भारतीय राजनीति की एक बड़ी हस्ती, जिनमें सच बोलने की हिम्मत है और जो कश्मीर के लोगों की सच्ची धर्मनिरपेक्ष आवाज हैं.

सिद्धू ने अपने इस पोस्ट में मुलाकात की शानदार झलकियां भी दिखाई हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला के साथ दो फोटो शेयर करते हुए इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी कश्मीर यात्रा में मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया है.

इस वजह से महत्वपूर्ण है यह मुलाकात

नवजोत सिंह सिद्धू और फारूक अब्दुल्ला के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. अपने परिवार संग सिद्धू कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हैं. इस बीच उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं. दोनों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में अहम भूमिका को देखते हुए सिद्धू की यह यात्रा चर्चा के केंद्र में है.

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