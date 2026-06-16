Jammu kashmir Weather news: जम्मू में झमाझम बारिश, वैष्णो देवी यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत
Jammu kashmir news In Hindi: जम्मू में मंगलवार सुबह से बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली. माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं ने भी बारिश का स्वागत किया.
जम्मू में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश ने चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है. आसमान में बादलों के छाने और रिमझिम बारिश शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली. मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे दिन जम्मू और आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी.
जम्मू के साथ-साथ कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रामबन में भी बारिश हुई. यह मौसम दफ्तर जाने वालों के लिए वरदान साबित हुआ. समूचे उत्तर भारत में चल रही भीषण गर्मी के बीच जम्मू में सूर्य के दर्शन न होने और बादलों के छाए रहने से दिन का तापमान भी काफी कम रहा.
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वैष्णो देवी यात्रियों के चेहरे खिले
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हजारों श्रद्धालु इस समय भारी गर्मी में 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर रहे थे. बारिश शुरू होते ही यात्रियों के चेहरे खिल गए और वे माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े. त्रिकूट पर्वत पर बादल छाने और बारिश होने से यात्रा सुहावनी हो गई.
अगले 24 घंटे मौसम रहेगा बदला
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक जम्मू क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. स्थानीय लोगों ने इस बारिश को मौसम की मेहरबानी बताया. हालांकि, विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में जलभराव और फिसलन जैसी समस्याओं से सतर्क रहने की अपील की है.
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