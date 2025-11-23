कौन हैं विनय कुमार? जो बने हैं हिमाचल कांग्रेस के नए चीफ, पिता भी अहम पदों पर रहे

कांग्रेस ने शनिवार (22 नवंबर) को विधायक विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश ईकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुमार की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की. विनय कुमार ने अध्यक्ष बनने से कुछ देर पहले राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.

विनय कुमार ने प्रतिभा सिंह का स्थान लिया है, जो अप्रैल, 2022 से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही थीं. प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं. उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं.

तीन बार से विधायक हैं विनय कुमार

दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 47-वर्षीय कुमार सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से तीन बार से विधायक हैं. उनका जन्म रेणुकाजी में एक कृषक कोली परिवार में हुआ था. वह दिसंबर 2012 में राज्य विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए और दिसंबर, 2017 में फिर से चुने गए.

वह दिसंबर, 2022 में लगातार तीसरी बार चुने गए. उन्होंने दिसंबर, 2012 से दिसंबर 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया. उन्होंने 2013 से 2017 तक श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

सूत्रों ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने बड़ी दलित आबादी वाले राज्य का नेतृत्व करने के लिए आरक्षित वर्ग से आने वाले एक युवा नेता पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस पद पर एक वरिष्ठ नेता एवं कुछ मंत्रियों में से किसी एक को नियुक्त करने का इच्छुक था, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहता था.

पिता भी रहे हैं कांग्रेस के नेता

इससे पहले, विनय कुमार ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है. उनके पिता प्रेम सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए मुख्य संसदीय सचिव और महासचिव और कुछ अन्य भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी.