'वीर सावरकर भारत रत्न से बहुत ऊपर', सांसद कंगना रनौत ने मोहन भागवत का किया सपोर्ट

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की बात सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. इसको लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी खुलकर अपनी राय रखी है. कंगना ने मोहन भागवत की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि सावरकर को लेकर देश के लोगों के मन में गहरा सम्मान है.

मोहन भागवत की टिप्पणी से शुरू हुई चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए.

उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से सावरकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने की मांग तेज हो गई. समर्थकों का कहना है कि सावरकर का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में बेहद अहम रहा है.

कंगना रनौत ने जताया समर्थन

मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "उन्होंने वीर सावरकर के लिए जो भावना जताई है, मुझे लगता है कि हर भारतीय वही भाव रखता है. वीर सावरकर भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं लेकिन अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो हर देशवासी के लिए यह गर्व की बात होगी."

वीर सावरकर को लेकर पुराना विवाद

वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता रहे हैं. हालांकि, उनके विचारों और अंग्रेजों के दौर से जुड़े कुछ प्रसंगों को लेकर विवाद भी होते रहे हैं. एक पक्ष उन्हें महान राष्ट्रभक्त मानता है, तो दूसरा पक्ष उनकी आलोचना करता रहा है.

कंगना रनौत के बयान के बाद बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है.