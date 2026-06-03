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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल की तीन नगर निगम में कांग्रेस की हार, समीक्षा के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटियां गठित

Himachal News: हिमाचल की तीन नगर निगम में कांग्रेस की हार, समीक्षा के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटियां गठित

Himachal News In Hindi: हिमाचल में तीन नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई. एचपीसीसी के महासचिव विनोद जिंटा द्वारा आदेश जारी किया गया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jun 2026 11:07 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) ने हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में मंडी, धर्मशाला और सोलन में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटियों का गठन किया है. यह निर्णय तीन नगर निगमों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस को मिली हार के बाद लिया गया है.

एचपीसीसी के महासचिव (संगठन) विनोद जिंटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गठित कमेटियां चुनाव परिणामों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेंगी. कमेटियां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व से बातचीत कर हार के कारणों का पता लगाएंगी तथा एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगी.

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धर्मशाला नगर निगम फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी

करण सिंह पठानिया (उपाध्यक्ष, HPCC) – संयोजक
अमित भरमौरी (महासचिव, HPCC) – सदस्य
यशवंत खन्ना (महासचिव, HPCC) – सदस्य
मनमोहन कटोच (महासचिव, HPCC) – सदस्य

मंडी नगर निगम फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी

चेत राम ठाकुर (उपाध्यक्ष, HPCC) – संयोजक
पवन ठाकुर (महासचिव, HPCC) – सदस्य
हरिकृष्ण हिमराल (महासचिव, HPCC) – सदस्य
सत्यजीत नेगी (महासचिव, HPCC) – सदस्य

सोलन नगर निगम फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी

अमित नंदा (उपाध्यक्ष, HPCC) – संयोजक
चंद्रशेखर शर्मा (महासचिव, HPCC) – सदस्य
यशपाल तनिक (महासचिव, HPCC) – सदस्य
धर्मेंद्र धामी (महासचिव, HPCC) – सदस्य

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से गठित इन समितियों को चुनावी हार के कारणों का विश्लेषण कर संगठनात्मक सुधारों और भविष्य की रणनीति संबंधी सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में घोषित नगर निगम चुनाव परिणामों में बीजेपी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस केवल पालमपुर नगर निगम को अपने कब्जे में बनाए रखने में सफल रही. 

कांग्रेस को मिली इस हार के बाद एचपीसीसी के महासचिव (संगठन) विनोद जिंटा द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. इसमें संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा के लिए कमेटियों का गठन किया गया है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 03 Jun 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS CONGRESS
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