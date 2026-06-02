हिमाचल: निकाय चुनाव में BJP की जीत पर बिक्रम ठाकुर का तंज, कहा- 'जनता ने सुक्खू सरकार को...'

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद हैं. पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने इस प्रचंड जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि हिमाचल की जनता का कांग्रेस सरकार से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है और यह सुक्खू सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ जनता का स्पष्ट फैसला है.

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4 में से 3 नगर निगमों में लहराया परचम

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि चार नगर निगमों में से तीन मंडी, धर्मशाला और सोलन में बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की है. इसके साथ ही जिला परिषद, बीडीसी (BDC) और पंचायत स्तर पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की भारी सफलता ने कांग्रेस के उन सभी झूठे दावों की पोल खोल दी है, जो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री चुनावों से पहले कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री अपनी साख बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे थे, वहां भी जनता ने बीजेपी उम्मीदवारों को ही अपना समर्थन दिया.

'जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री'

पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, "चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जिस प्रकार बीजेपी नेतृत्व पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे जनता के फैसले (जनादेश) को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं." उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जनादेश का सम्मान करने के बजाय उसे नकारने का प्रयास कर रहा है, जो जनता की बुद्धिमत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों का घोर अपमान है. कांग्रेस केवल बीजेपी की जीत को कमतर आंकने की कोशिश कर रही है.

'ढाई साल के कुशासन पर जनता का कड़ा प्रहार'

बिक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के ढाई साल के कार्यकाल का मूल्यांकन कर अपना कड़ा निर्णय सुनाया है. जनता ने इन मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है:

बढ़ती बेरोजगारी

विकास कार्यों की धीमी गति और ठहराव

आर्थिक कुप्रबंधन

कर्मचारियों से किए गए वादों (गारंटियों) से मुकरना

जनहित के मुद्दों पर सरकार की पूरी तरह विफलता

बिक्रम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव केवल स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं था, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला 'जनमत' था. जनता ने बता दिया है कि अहंकार, झूठे वादों और जनविरोधी नीतियों की राजनीति अब हिमाचल में नहीं चलने वाली है. उन्होंने बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी हिमाचल के विकास के लिए आगे भी निरंतर संघर्ष करती रहेगी.

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