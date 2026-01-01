नए साल पर CM सुक्खू बोले, 'हमारी सरकार के फैसले आंवले जैसे, पहले कड़वा फिर मीठा स्वाद'

नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तीन साल पहले सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ आगे बढ़ी और राज्य में आम जनता के हित में नीतिगत बदलाव किए गए हैं. जिसका लाभ साल 2026 से मिलना शुरू होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार प्रदेश पर लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी. इन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

फैसलों को लेकर क्या बोले सीएम सुक्खू?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता के हित में लिए गए फैसलों में आड़े आने वाले नियम-कानूनों को बदलने में गुरेज नहीं किया जाएगा. सरकार के फैसले आंवले जैसे हैं जिसका पहले स्वाद कड़वा था और अब साल 2026 में इन फैसलों का मीठा स्वाद मिलना शुरू होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार काम कर रही है. नए साल में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर मिलेंगे और नशाखोरों की कमर तोड़ी जाएगी. मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने 40 साल से चली आ रही व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए कड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा.

सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. इन फैसलों के जरिए साल 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है और सरकार साल 2032 तक हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है.

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा जताया है कि नए साल में PM मोदी की ओर से हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी. वहीं नालागढ़ में सैनिक रेस्ट हाउस के पास हुए ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस से मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. इसमें तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी.