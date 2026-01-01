हिमाचल सरकार का चिट्टा के खिलाफ अभियान, जयराम ठाकुर ने जमकर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार को इसे एक इवेंट की तरह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ करने की नसीहत दी है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी अभियान सरकार चलाती है तो उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए यदि सरकार नशे को लेकर सच में गंभीर है और अभियान चलाती है तो उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए. अभियान में गंभीरता होनी चाहिए, उसे इवेंट की तरह नहीं लेना चाहिए. केवल 5 मिनट के लिए फोटो खिंचवाने से यह अभियान जमीन स्तर पर नहीं उतरेगा.

नशे के खिलाफ तरीके से काम करने की जरूरत- जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ योजना व तरीके से काम करने की जरूरत है. अभी तक केवल गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस अभियान को चलाया गया है. उन्होंने कहा कि बिलासपुर में महिला मंडल जो चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रात को कड़ाके की ठंड में महिला मंडल अपने गांव में पहरा दे रही है. नशा तस्करों को पकड़ने की मुहिम चलाई है, लेकिन उनके खिलाफ ही मामले बनाए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है. जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मामले नशा तस्करों के दबाव में बनाये जा रहे हैं. सरकार को महिला मंडलों पर बनाए गए मामलों को जल्द वापस लेना चाहिए.

केंद्र से मदद न मिलने के आरोपों पर किया पलटवार

केंद्र से मदद न मिलने के सरकार के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि केंद्र से भरपूर मदद आ रही है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 602 करोड़ रुपये दिए हैं. जो इस साल की राशि है, वह भी निश्चित रूप से आएगी. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार केंद्र सरकार को कोसना सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है वह आपदा प्रभावितों को मिल रहा है या नहीं यह बड़ा सवाल है. इसको लेकर विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री से सवाल किए गए लेकिन उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी नए साल की बधाई

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश और देशवासियों को नए साल की बधाई दी और कहा कि नए साल पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा. खासकर जिस तरह से प्रदेश में नशे का प्रचलन बड़ा है. कुछ चिंता का विषय है. ऐसे में प्रदेश के युवाओं को भी ने इस नशे से दूर रहना चाहिए.