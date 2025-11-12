हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित होगा समारोह, CM सुक्खू ने की समीक्षा बैठक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित होगा समारोह, CM सुक्खू ने की समीक्षा बैठक

Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार (12 नवंबर) को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अजीत | Updated at : 12 Nov 2025 09:12 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के मौके पर 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी. कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल हैं. सीएम ने दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार (12 नवंबर) को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी शेयर की. उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं. 

सरकार की उपलब्धियों पर कॉफी टेबल बुक का होगा विमोचन

मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस कार्यक्रम में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ‘व्यवस्था परिवर्तन’ पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा. इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन भी किया जाएगा.'' मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना इकट्ठा करने के लिए को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है.

'शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई सुधार हुए'

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा, ''राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है.'' उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा.''

CM ने दिए दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने लोगों के घर-द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे. राज्य के सभी उपायुक्त भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

Published at : 12 Nov 2025 09:11 PM (IST)
HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
