मंडी: 'मैं SDM के फोन से...', सीएम के कार्यक्रम में न बुलाने पर बीजेपी MLA ने साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश के मण्डी में सोमवार (10 नवंबर) को आपदा पीड़ितों के लिए आयोजित कार्यक्रम में राहत राशि वितरित की. इस दौरान बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे. इस बीच सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी अपनी जगह से संबोधन के लिए खड़े हुए तो सीएम सुक्खू ने उन्हें रोककर विधायक अनिल शर्मा को भाषण देने का मौका दिया.

इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदर विधायक अनिल शर्मा को भी आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों को संबोधित करने का मौका मिला. अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि चुने हुए विधायक किसी भी दल से हों, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए. जनता के द्धारा चुने गए लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिएे, मुझे एसडीएम का फोन आया तो मैं आया हूं.

कार्यक्रम में क्या बोले विधायक?

मण्डी सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा कहा कि मुझे तो एसडीएम ने फोन किया तो मैं यहां आया हूं, बाकी विधायकों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वे क्यों नहीं आ रहे हैं. जबाब मिला कि सरकार की ओर से उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है.

भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि वे यह प्रदेश जितना आपका है, उतना ही हमारा भी है. आपदाएं बुलाकर नहीं आती, ना ही लायी जाती हैं, आपदाएं क्यों आ रही हैं इसका कारण जानना जरूरी है. अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को 7 लाख रुपये देकर पूण्य का काम कर रहे हैं. इसके लिए वे उन्हें बधाई देते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुने हुए सभी लोगों को सरकार की ओर से बुलाना चाहिए था. आगे कहा कि यह राजनीतिक अवसर नहीं है. पीड़ितों का दुख बांटते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि इस आपदा में लोगों ने काफी नुकसान झेला है, कुछ लोगों के पास वही कपड़े रह गए जो वह लोग पहने हुए थे.