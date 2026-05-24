सिरमौर: गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सफाईकर्मी ने बनाया वीडियो, भड़की छात्राओं ने कर दी धुनाई

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन (बडू साहिब) स्थित एटरनल विश्वविद्यालय (Eternal University) से सुरक्षा में एक बेहद शर्मनाक और गंभीर चूक का मामला सामने आया है. यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में एक सफाई कर्मी द्वारा कथित तौर पर छात्राओं का वीडियो रिकॉर्ड करने की सनसनीखेज वारदात हुई है. इस घटना से हॉस्टल में भारी हड़कंप और दहशत का माहौल है.

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी सफाई कर्मी की पहचान झारखंड निवासी छेदन साहू के रूप में हुई है. जब छात्राओं को वॉशरूम में वीडियो बनाए जाने की भनक लगी, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा. आरोपी ने खुद को फंसता देख अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और वहां से भागने लगा. लेकिन सजग छात्राओं ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे भागने से पहले ही दबोच लिया, उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप

इस पूरे बवाल के बीच यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि घटना के बाद करीब ढाई घंटे तक प्रबंधन आनन-फानन में बैठकें कर मामले को अंदरूनी स्तर पर ही शांत करने और दबाने की कोशिश करता रहा.

हालांकि, जब छात्राओं का विरोध उग्र हो गया और मामला हाथ से निकलता दिखा, तब जाकर शुक्रवार दोपहर पुलिस को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई. इससे पहले मेस के खाने में कीड़े मिलने को लेकर भी यहां विवाद हो चुका है.

पुलिस ने किया अरेस्ट, फॉरेंसिक जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है. राजगढ़ के डीएसपी विद्या चंद नेगी ने बताया कि पुलिस ने घटना के संदर्भ में तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मौके पर तैनात अन्य मजदूरों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए गए हैं.

पुलिस अब इन मोबाइलों की टेक्निकल और फॉरेंसिक जांच (Forensic check) कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि डिलीट होने से पहले कहीं ये वीडियो किसी और को फॉरवर्ड तो नहीं किए गए हैं.

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