हिमाचल कांग्रेस में कलह! उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नीरज भारती को प्रतिभा सिंह का समर्थन
Himachal Politics: हिमाचल कांग्रेस में नीरज भारती के इस्तीफे के बाद सियासत गरमा गई है.सुक्खू सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगे हैं, जिसका प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने समर्थन किया है.
हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन और सरकार के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इस्तीफे के साथ ही नीरज भारती ने अपनी ही सुक्खू सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की पेमेंट रोकने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पार्टी के भीतर नई बहस छिड़ गई है.
नीरज भारती ने अपने इस्तीफे का मुख्य कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही अनदेखी को बताया है. उनका आरोप है कि पार्टी के लिए वर्षों तक खून-पसीना एक करने वाले और मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सुक्खू सरकार और संगठन में उचित सम्मान व प्राथमिकता नहीं मिल रही है. कार्यकर्ताओं के जायज काम भी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनमें भारी निराशा है.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया समर्थन
नीरज भारती के इन गंभीर आरोपों पर हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी उनका बचाव किया है. प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह खुद लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मुद्दा उठाती रही हैं.
उन्होंने स्पष्ट कहा, "पार्टी कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत बनाते हैं और सत्ता में लाते हैं, इसलिए उन्हें उचित महत्व और सम्मान मिलना ही चाहिए." * प्रतिभा सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि नीरज भारती द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास होना चाहिए.
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PWD मंत्री विक्रमादित्य ने भी लिया नीरज भारती का पक्ष
सुक्खू सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मुद्दे पर नीरज भारती का पक्ष लेते हुए अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नीरज भारती की बात को सुना जाना बेहद आवश्यक है. उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी के भीतर उठ रही इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और संवाद (Dialogue) के माध्यम से मामले का हल निकाला जाना चाहिए.
सरकार बनाम संगठन की नई बहस शुरू
नीरज भारती के इस्तीफे और उस पर दिग्गज नेताओं (प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह) के बयानों ने हिमाचल कांग्रेस में 'संगठन बनाम सरकार' की बहस को फिर से हवा दे दी है. पार्टी के भीतर समन्वय (Coordination) की कमी साफ नजर आ रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालते हैं.
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