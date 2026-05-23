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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, शिमला में पेट्रोल 100 के करीब, डीजल भी हुआ महंगा

Himachal News: 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, शिमला में पेट्रोल 100 के करीब, डीजल भी हुआ महंगा

Petrol Diesel Price Hike: पिछले 9 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी के चलते शिमला में पेट्रोल 99.96 रुपए पहुंच गया है. जिस के चलते पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भीड़ भी दिख रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 23 May 2026 05:15 PM (IST)
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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते शनिवार (23 मई) को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया. पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है. ईंधन की कीमतों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालेगी. राजधानी शिमला में पेट्रोल 99.96 रुपए जबकि डीजल  91.86 पहुंच गया है.

तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भीड़

तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से वाहन चालक नाराज नजर आ रहे हैं. टैक्सी चालकों का कहना है कि लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है. टैक्सी के दाम अभी नहीं बढ़े है लेकिन तेल के दाम बढ़ गए हैं जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं. 

इसी तरह अन्य वाहन चालकों का भी कहना है की पेट्रोल डीजल कि बढ़ती कीमतें चिंताजनक हैं. गाड़ियां कम इस्तेमाल करने की पीएम की अपील पर उन्होंने कहा कि जहां जरूरत है वाहन चलाना जरूरी है. काम पर समय पर पहुंचने के लिए बसों के धक्के नहीं खा सकते हैं. पेट्रोल पंप के संचालक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाबजूद सेल में इजाफा हो गया है. शायद लोग तेल को लेकर सुनिश्चित नहीं है, इसलिए गाड़ियों में ज्यादा तेल भरवा रहे हैं. पिछले दस दिन में तेल की कीमतों में तीन बार वृद्धि हो गई है, हां मगर तेल की कमी नहीं है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर जगत सिंह नेगी का केंद्र पर हमला

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 12 साल पहले जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 108 डॉलर प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल लगभग 55 रुपये प्रति लीटर मिलता था.

उन्होंने कहा कि आज भी कच्चे तेल की कीमतें लगभग उसी स्तर पर हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं. नेगी ने दावा किया कि जिस तरह लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उससे डेढ़ सौ रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा.

राजस्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन और सेब सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ेगा.

'PM मोदी मनमोहन सिंह की नीतियों पर करें अमल'- जगत सिंह नेगी

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी समय है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों और अंतरराष्ट्रीय दबावों के प्रभाव से बाहर निकलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों पर अमल करें. तभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सकता है.

जगत नेगी ने देश में 'दो आपातकाल' होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगा दी जाती हैं. वहीं दूसरी तरफ देश में 'अघोषित आर्थिक आपातकाल' की स्थिति पैदा हो गई है, जहां आम लोगों को पीएम तेल, गैस और सोना कम खरीदना की सलाह दे रहे हैं. 

वहीं 'काकरोच' टिप्पणी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे विशेष विचारधारा के लोग युवाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय इस तरह की टिप्पणियां कर रही है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 23 May 2026 05:15 PM (IST)
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