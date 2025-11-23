विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'

कांग्रेस द्वारा विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस नियुक्ति के एक दिन बाद निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रविवार (23 नवंबर) को कहा कि यह नियुक्ति क्षेत्रीय एवं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर की गई. प्रतिभा सिंह ने कहा कि विनय कुमार युवाओं से जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति सोच-समझकर की गई है. सिरमौर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा चेहरे विनय कुमार को नियुक्त करने के लिए हम कांग्रेस आलाकमान के आभारी हैं.’’

प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर क्या बोली कांग्रेस?

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी ने दलितों की अच्छी-खासी आबादी वाले राज्य का नेतृत्व करने के लिए आरक्षित वर्ग के एक युवा नेता पर भरोसा जताया. विनय कुमार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने शनिवार (22 नवंबर) को स्वीकार कर लिया.

सिरमौर जिले की रेणुकाजी विधानसभा सीट से तीन बार दलित विधायक रहे विनय कुमार का जन्म रेणुकाजी के एक कृषक कोली परिवार में हुआ था. उनके पिता प्रेम सिंह भी 2011 में निधन से पहले चार बार रेणुकाजी सीट से विधायक रहे थे.

लंबे समय से अटकी हुई थी नियुक्ति

यह नियुक्ति काफी समय से अटकी हुई थी, क्योंकि पिछले साल छह नवंबर को सिंह की अध्यक्षता वाली पिछली कमेटी के भंग होने के बाद से पहाड़ी राज्य में कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं थी. कांग्रेस की राज्य इकाई के एक साल से भी ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहने के कारण केवल प्रतिभा सिंह ही पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में बनी रहीं.

प्रतिभा सिंह ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि कुमार सभी को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं कल कुमार से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि सभी को साथ लेकर चलने से पार्टी को फायदा होगा. मुझे यह भी उम्मीद है कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन में उचित स्थान दिया जाएगा.’’

वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि युवा नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए और युवाओं से जुड़ने के लिए कुमार एक अच्छा विकल्प हैं. कुमार ने दिसंबर 2012 से दिसंबर 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव और 2013 से 2017 तक रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. विनय कुमार को अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था.