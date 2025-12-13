हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल: JP नड्डा का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- 'खाओ पियो मौज करो की मानसिकता से...'

हिमाचल: JP नड्डा का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- 'खाओ पियो मौज करो की मानसिकता से...'

Nadda Slams Congress: जेपी नड्डा ने अभिनंदन रैली में बिहार में मिली जीत को पीएम मोदी के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण बताया. उन्होंने कांग्रेस पर 'खाओ, पियो, मौज करो' की मानसिकता का आरोप लगाया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Dec 2025 05:57 PM (IST)
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत मां तारा देवी, जाखू मंदिर के आराध्य बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ की. उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराने का अवसर है.

नड्डा ने कहा कि बिहार में मिली ऐतिहासिक और बंपर जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है. बिहार की माताओं-बहनों, युवाओं, किसानों और श्रमिकों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और नेतृत्व पर मुहर लगाई है.

उन्होंने कहा कि बिहार का यह जनादेश पूरे देश को स्पष्ट संदेश देता है कि जो लोग घुसपैठियों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए देश में कोई स्थान नहीं है. नड्डा ने कहा कि कितनी भी यात्राएं क्यों न निकाली जाएं, जनता घुसपैठ और उनके समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की मानसिकता ‘खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है’ वाली है। उन्होंने इसे ‘तदर्थ सरकार’ करार देते हुए कहा कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार पर काम कर रहे हैं।

हिमाचल की राजनीति और डबल इंजन का महत्व

जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने हिमाचल की जनता से स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस को सत्ता में लाने की गलती न करें, क्योंकि हिमाचल के विकास का एकमात्र रास्ता डबल इंजन की सरकार है. उन्होंने कहा कि यहां बैठे लोग हिमाचल को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की राजनीति केवल “खाओ, पीयो और मौज करो” तक सीमित है. कांग्रेस भविष्य की नहीं, केवल सत्ता सुख की राजनीति करती है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की सोच का मेल संभव ही नहीं है.

संगठनात्मक मजबूती और आधुनिक कार्यालयों पर जोर

नड्डा ने संगठनात्मक मजबूती पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि पार्टी के कार्यालय आधुनिक हों और विचार-विमर्श व मंथन के केंद्र बनें. उन्होंने बताया कि देशभर में 787 बीजेपी कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 617 कार्यालय पूरे हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में 9 कार्यालय बन चुके हैं, जबकि शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है.

बीजेपी की कार्यशैली: '5 क' का मंत्र

उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली को परिभाषित करते हुए ‘5 क’—कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोर्स, कोष और कार्यालयपर विशेष जोर दिया. नड्डा ने कहा कि बीजेपी के कार्यालय केवल इमारतें नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र हैं, जहां से जनता की सेवा कर देश को आगे बढ़ाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाता है.

नड्डा ने कहा कि देश की राजनीति 11 वर्ष पहले पूरी तरह बदल गई. पहले केंद्र सरकार बनती थी और फिर वह किसी एक वर्ग, परिवार, जाति या मजहब तक सीमित हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी. अब देश में “एक की बात, एक सरकार” की राजनीति है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश का प्रधानसेवक मानते हैं. कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन इसी बदली हुई राजनीति का प्रतीक हैं.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, जो कहा वह किया और जो नहीं कहा वह भी करके दिखाया. इसके विपरीत यूपीए सरकार की राजनीति जातिवाद, तुष्टीकरण और भाई-भतीजावाद पर आधारित थी, जबकि बीजेपी की राजनीति जवाबदेही और सुशासन की राजनीति है.

जेपी नड्डा ने विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लड्डुओं के ऑर्डर और जीत के जश्न की तैयारी कर चुकी थी, फिर भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया. महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारी हार मिली और बिहार में भी बीजेपी को ऐतिहासिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र हैसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास.

नड्डा ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर देश की अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता सुख में डूबी हुई हैं और उनमें वैचारिक शून्यता है. बीजेपी ने धारा 370 को समाप्त किया, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और आज राम मंदिर में ध्वज फहरा रहा है. उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया, जो कई मुस्लिम देशों में पहले ही समाप्त हो चुकी थी.

'हिमाचल सरकार पर तीखे सवाल: केंद्र पर झूठे आरोप'

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् और आजादी के मूल भाव को खंडित किया, जबकि बीजेपी देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करती है. नड्डा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बीजेपी बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम सहित कई राज्यों में सरकार बनाएगी. उन्होंने बताया कि बीजेपी के देशभर में 14 करोड़ सदस्य, 10 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य और 6 लाख से अधिक बूथों पर संगठनात्मक समितियां गठित हो चुकी हैं, जिससे बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. देश में 160 नए एयरपोर्ट बने हैं और मोबाइल निर्माण में ‘मेड इन इंडिया’ का प्रभुत्व स्थापित हुआ है. आयुष्मान भारत योजना से 62 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं और स्वच्छता अभियान व शौचालय निर्माण ने करोड़ों माताओं-बहनों को सम्मान दिया है.

नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार ने हिमाचल को क्या कमी छोड़ी है. उन्होंने कहा कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने 3789 करोड़ रुपये दिए, स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ से अधिक की राशि दी, वाइब्रेंट विलेज योजना, मेडिकल कॉलेज, एम्स बिलासपुर, बल्क ड्रग पार्क, फोरलेन परियोजनाएं और बद्दी को फार्मा हब के रूप में विकसित किया. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है.

नड्डा ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 2000 करोड़ से अधिक की विशेष सहायता और 1442 करोड़ रुपये का जायका फंड स्वीकृत किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं में केवल 50 प्रतिशत राशि ही खर्च की. उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जो धन का उपयोग न कर सके, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की ट्रेजरी बार-बार बंद हो रही है, पूरी सरकार एडहॉक व्यवस्था पर चल रही है और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं है. कांग्रेस सरकार एक भी ठोस परियोजना बनाकर केंद्र के पास नहीं लाई है. नड्डा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर लाए, केंद्र सरकार उसे तुरंत स्वीकृत करेगी.

अंत में जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इन तथ्यों और सच्चाई को गांव-गांव और कस्बे-कस्बे तक पहुंचाएं, ताकि हिमाचल की जनता कांग्रेस के कुशासन से मुक्त होकर विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ सके.

Published at : 13 Dec 2025 05:57 PM (IST)
JP Nadda HImachal Pradesh News
प्राइवेसी पॉलिसी

