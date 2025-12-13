शिमला में देर रात जेपी नड्डा का अचानक पहुंचना निजी मुलाकात या राजनीतिक उलटफेर? सियासी हलचल तेज

शिमला में (12 दिसंबर) शुक्रवार देर रात एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अचानक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के छोटा शिमला स्थित सरकारी आवास पहुंच गए. इस मुलाकात में कौन शामिल था, यह कहां और कब हुई और इसका महत्व क्या है, इन सभी सवालों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी.

नड्डा का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब हाल ही में कांग्रेस रैली में उप मुख्यमंत्री ने अपनी ही सरकार और अफसरशाही पर सवाल उठाए थे. ऐसे में इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके मायने तलाशे जा रहे हैं.

अचानक पहुंचने से बढ़े राजनीतिक कयास

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का उप मुख्यमंत्री के आवास पर देर रात पहुंचना सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार से अलग माना जा रहा है. 11 दिसंबर को हुई कांग्रेस रैली में मुकेश अग्निहोत्री के बयानों ने पहले ही सियासी तापमान बढ़ा दिया था. ऐसे में नड्डा का अचानक पहुंचना सत्ता और विपक्ष के बीच संभावित संवाद या संकेत के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस मुलाकात के निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे निजी अवसर से जुड़ी मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण यह चर्चा का विषय बनी हुई है.

बेटी के विवाह पर बधाई देने की आधिकारिक वजह

इस पूरे घटनाक्रम पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्वयं स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे थे. मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक और निजी अनुभव साझा किए और पुराने दिनों की स्मृतियों को भी ताजा किया. इसे एक शिष्टाचार भेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पारिवारिक अवसर को प्राथमिकता दी गई. बावजूद इसके, राजनीति से जुड़े होने के कारण यह मुलाकात सामान्य से कहीं अधिक महत्व रखती नजर आ रही है.

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और भावनात्मक क्षण

इस अवसर पर BJP के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल प्रमुख रूप से शामिल थे. BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी स्वर्गीय प्रो. सिमी अग्निहोत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया और पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं. यह मुलाकात भावनात्मक और व्यक्तिगत पहलुओं से भी जुड़ी रही. हालांकि राजनीतिक दृष्टि से इसे महज निजी भेंट मानना आसान नहीं है. यही कारण है कि शिमला से लेकर प्रदेशभर में इस अचानक हुई मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है.