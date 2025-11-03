हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश में 'जनादेश चोरी किया अब वही बिहार में...', कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का बड़ा हमला

हिमाचल प्रदेश में 'जनादेश चोरी किया अब वही बिहार में...', कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का बड़ा हमला

Himachal Politics: जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हिमाचल की तरह बिहार को भी 'गारंटियों के नाम पर ठगने' का आरोप लगाया. उन्होंने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को 'झूठ बोलने का ब्रांड एम्बेसडर' बताया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हिमाचल की तर्ज पर ही बिहार को "गारंटियों के नाम पर ठगने की शातिर चाल" चल रहे हैं. चंडीगढ़ प्रेस क्लब द्वारा आयोजित “मीट द प्रेस” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 में हिमाचल में झूठी गारंटियां देकर "जनादेश चोरी किया" और अब वही हथकंडे बिहार में अपना रही है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर विशेष निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीएम कांग्रेस की "गारंटियों के ब्रांड एम्बेसडर" के तौर पर बिहार गए और "झूठ बोलने के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए". उन्होंने कहा कि कांग्रेस की "झूठी गारंटियों की हांडी एक बार चढ़ गई," और अब देश का कोई भी नागरिक उनके झांसे में नहीं आएगा.

कोविड योद्धाओं को नौकरी से निकालने का लगाया आरोप

अपनी बीजेपी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पांच साल बिना किसी गारंटी के सरकार चलाई. उन्होंने कहा, "हमने गृहिणी सुविधा योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बसों में आधा किराया, हिम केयर, सहारा योजना और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बिना आय सीमा के वृद्धा पेंशन जैसी दर्जनों जनहित की योजनाएं दीं. सरकार अच्छी नीयत से चलती है, गारंटियों से नहीं." उन्होंने सुक्खू सरकार पर कोविड योद्धाओं को नौकरी से निकालने का भी आरोप लगाया.

नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल सरकार को घेरा

प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार को कई अन्य गंभीर मुद्दों पर घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार "पत्रकारों पर मुकदमे करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है." उन्होंने 'जंगली मुर्गा' प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि अपराध करने वालों की जगह खबर लगाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की गई.

'हिमाचल में चल रहा है सत्ता संरक्षित माफिया राज'

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल में "सत्ता संरक्षित माफिया राज" चल रहा है, जो अवैध खनन और दिनदहाड़े गोली चलाने में लिप्त है. उन्होंने सरकार पर धारा 118 में ढील देकर "हिमाचल के हितों को बेचने" पर अमादा होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों तक 'चिट्टा' (नशा) पहुंच गया है, जिस पर रोक लगाने में सरकार विफल रही है.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU Jayram Thakur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
ट्रेंडिंग
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
Embed widget