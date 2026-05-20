Himachal News: लंबे इंतजार के बाद रानी नाला तक बहाल हुआ रोहतांग पास, ऑनलाइन परमिट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री
Himachal News In Hindi: हिमाचल में पर्यटकों के लिए रोहतांग पास खुल रहा है. बर्फबारी के चलते यह मार्ग केवल रानी नाला, तक ही बहाल किया जा रहा है. वहीं सभी को ऑनलाइन व्हीकल परमिट लेना अनिवार्य होगा.
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पर्यटकों के लिए रोहतांग पास खोल दिया गया है. लंबे इंतजार के बाद अब पर्यटक गुलाबा बैरियर से होकर रोहतांग के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकेंगे. हालांकि भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल यह मार्ग केवल रानी नाला, जो मढ़ी के पास स्थित है, तक ही बहाल किया जा सका है. प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीमें लगातार बर्फ हटाने के कार्य में जुटी हुई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे रोहतांग पास तक वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.
रोहतांग पास जाने वालों को ऑनलाइन व्हीकल परमिट जरूरी
रोहतांग खुलने की खबर से पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग मनाली और रोहतांग घूमने पहुंचने लगे हैं.
प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि रोहतांग पास जाने वाले सभी पर्यटकों को ऑनलाइन व्हीकल परमिट लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए पर्यटकों को 'Rohtang Permit Portal' पर आवेदन करना पड़ेगा. प्रशासन ने प्रति वाहन 550 रुपये शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें 500 रुपये परमिट फीस और 50 रुपये कंजेशन चार्ज शामिल हैं.
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सीमित संख्या में वाहनों को रोहतांग जाने की मिलेगी अनुमति
पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सीमित संख्या में वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दी जाएगी. रोहतांग पास खुलने से पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल व्यवसायियों, टैक्सी ऑपरेटरों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है. आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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Source: IOCL