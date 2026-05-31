हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल नगर निगम चुनावों में BJP का दबदबा, 3 निगमों पर कब्जा; बिंदल बोले- 2027 की तस्वीर साफ

हिमाचल नगर निगम चुनावों में BJP का दबदबा, 3 निगमों पर कब्जा; बिंदल बोले- 2027 की तस्वीर साफ

Himachal News: शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगमों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 31 May 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार में से तीन नगर निगमों में जीत दर्ज की है. चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया कि नगर निगम, नगर निकाय और पंचायत चुनावों में मिले जनसमर्थन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है. उन्होंने कहा कि यह परिणाम कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमत हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों की तस्वीर भी साफ कर रहे हैं.

नगर निगमों में भाजपा की बड़ी जीत

शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजीव बिंदल ने बताया कि मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगमों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है. मंडी नगर निगम की 14 में से 12 सीटों, धर्मशाला की 17 में से 11 सीटों और सोलन की 17 में से 10 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे. वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन भाजपा ने पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. बिंदल ने कहा कि चार में से तीन नगर निगमों में मिली सफलता प्रदेश में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है.

Kasol News: कसोल में पार्किंग विवाद पर खूनी खेल, पंजाब के पर्यटकों ने स्थानीय युवक को मारी गोली; 4 गिरफ्तार

पंचायत और निकाय चुनावों में भी भाजपा को बढ़त

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 17 मई को हुए नगर निकाय चुनावों में 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 स्थानों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल की. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांग्रेस की जीत संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए थे, इसलिए जीत का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है. बिंदल के अनुसार पंचायत चुनावों में भी भाजपा समर्थित 3,759 पंचायतों में से करीब 2,780 प्रधान और 2,930 उपप्रधान निर्वाचित हुए हैं, जो 74 से 77 प्रतिशत सफलता दर को दर्शाता है.

बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर नगर निकायों में सत्ता बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे को न्यायालय और जनता के बीच उठाएगी. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, कर्मचारियों की समस्याएं, अधूरे वादे और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता में भारी नाराजगी है, जिसका असर चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दिया है. नतीजे सरकार के खिलाफ रेफरेंडम जैसे हैं ऐसे में सरकार ज्यादा समय तक सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है.

Himachal Nagar Nigam Chunav: धर्मशाला में BJP ने कांग्रेस को 5 सीटों पर समेटा, सुधीर शर्मा बोले- 'जनता ने नकारा'

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 31 May 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Himachal Election Himachal Politics HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल नगर निगम चुनावों में BJP का दबदबा, 3 निगमों पर कब्जा; बिंदल बोले- 2027 की तस्वीर साफ
हिमाचल नगर निगम चुनावों में BJP का दबदबा, 3 निगमों पर कब्जा; बिंदल बोले- 2027 की तस्वीर साफ
हिमाचल प्रदेश
Kasol News: कसोल में पार्किंग विवाद पर खूनी खेल, पंजाब के पर्यटकों ने स्थानीय युवक को मारी गोली; 4 गिरफ्तार
कसोल में पार्किंग विवाद पर खूनी खेल, पंजाब के पर्यटकों ने स्थानीय युवक को मारी गोली; 4 गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश
Himachal Nagar Nigam Chunav: धर्मशाला में BJP ने कांग्रेस को 5 सीटों पर समेटा, सुधीर शर्मा बोले- 'जनता ने नकारा'
धर्मशाला नगर निगम में BJP ने कांग्रेस को 5 सीटों पर समेटा, सुधीर शर्मा बोले- 'जनता ने नकारा'
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान, BJP या कांग्रेस, जानें किसने मारी बाजी?
हिमाचल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान, BJP या कांग्रेस, जानें किसने मारी बाजी?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PSG Champions League: PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री के दौरे से पहले सियासी हलचल, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक
जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री के दौरे से पहले सियासी हलचल, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक
क्रिकेट
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
इंडिया
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
ऑटो
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
World No Tobacco Day: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget