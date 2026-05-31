हिमाचल: नगर निकाय और पंचायतीराज चुनाव नतीजों पर CM सुक्खू का रिएक्शन, जानें क्या कहा?

हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों के नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दावों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल बताने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक तस्वीर जिला परिषद और पंचायत चुनावों के नतीजों से सामने आएगी.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है. उनके अनुसार प्रदेशभर में करीब 2400 प्रधान और 2300 उपप्रधान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं. स्थानीय निकाय चुनावों में कुल्लू की चार और मंडी की तीन सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है. जिला परिषद चुनावों के अंतिम नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे.

Himachal News: मंडी नगर निगम में BJP की 12 सीटों पर जीत, जयराम ठाकुर बोले- जनता का भरोसा सिर्फ BJP पर

'नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दे की अहम भूमिका'

सुक्खू ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेतृत्व की छवि अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा, "मैं खुद काउंसलर का चुनाव लड़ चुका हूं और जानता हूं कि इन चुनावों में लोकल फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है."

मुख्यमंत्री ने मंडी नगर निगम चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां की जीत का श्रेय काफी हद तक स्थानीय विधायक अनिल शर्मा के प्रभाव को जाता है, जबकि धर्मशाला में स्थानीय विधायक सुधीर की भूमिका रही. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें पूरे प्रदेश का जनादेश नहीं माना जा सकता.

जिला परिषद चुनाव विधानसभा का 70 फीसदी क्षेत्र करतें है कवर

सीएम ने कहा कि जिला परिषद चुनाव लगभग 70 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हैं और इन्हीं नतीजों से प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट होगी. उन्होंने भाजपा नेता जय राम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जल्दबाजी में जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है.

चुनाव में कांग्रेस को मिला अभियानों का लाभ

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का लाभ कांग्रेस को चुनावों में मिल रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नतीजे आने के बाद कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होकर सामने आएगी.

सीएम ने कहा कि पांच गुटों में बंटी भाजपा में बिंदल गुट को सोलन में जरूर जीत मिली है, जबकि जय राम ठाकुर हाशिये पर हैं. मंडी नगर निगम को छोड़ दिया जाए तो नगर परिषद और नगर पंचायत और पंचायत चुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली है.

हिमाचल नगर निगम चुनावों में BJP का दबदबा, 3 निगमों पर कब्जा; बिंदल बोले- 2027 की तस्वीर साफ