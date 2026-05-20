हिमाचल में गर्मी के तेवर हुए तल्ख, कई जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट, इस तारीख से बदलेगा मौसम!

हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सबसे अधिक तापमान पांवटा साहेब में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पालमपुर में 32 डिग्री, भुंतर में 35 डिग्री और बिलासपुर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

बीते 24 घंटों में कई क्षेत्रों में सबसे अधिक तपमान दर्ज

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश के माध्यम और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक चल रहा है. शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और कल्पा सहित कई क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया. जिसके चलते इन क्षेत्रों में हीट वेव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं.

मौसम विभाग ने 19 से 21 मई तक कांगड़ा, किन्नौर और सोलन जिले के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का अनुमान है कि आगामी 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

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19 से 21 मई में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना

वहीं 19 से 21 मई के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. 22 मई से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की हैं. जिसका असर शिमला व मंडी जिलों तक हो सकता है. इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गर्जन और बिजली चमकने की संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आंधी-तूफान तथा बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. मानसून को लेकर विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य तौर पर मानसून 22 जून के आसपास दस्तक देता है, जबकि 24 जून प्रदेश भर में आ जाता है.

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