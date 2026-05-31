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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में 4 नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित, BJP का पलड़ा रहा भारी; कांग्रेस का क्या रहा हाल?

हिमाचल में 4 नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित, BJP का पलड़ा रहा भारी; कांग्रेस का क्या रहा हाल?

Himachal MC Election Results: हिमाचल प्रदेश के मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगमों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना परचम लहराया है. पालमपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 31 May 2026 04:51 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों- धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के चुनाव नतीजे आ गए हैं. इन परिणामों में BJP ने मंडी, धर्मशाला और सोलन में शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना परचम लहराया है, वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त मिली है. मंडी में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है. कुल 14 वार्डों में से भाजपा ने 12 पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. 

सोलन में भाजपा ने 10 सीटें जीतकर बढ़त बनाई. वहीं, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं. धर्मशाला निगम में भी भाजपा ने 11 सीट जीत कर कांग्रेस को पांच सीटों में समेट दिया. जबकि पालमपुर, चारों नगर निगमों में से ऐसा रहा जहां 15 में से 11 सीट जीतकर कांग्रेस ने अपनी साख बचाई.

सोलन नगर निगम चुनाव के नतीजे

  • कुल वार्ड- 17
  • भाजपा- 10
  • कांग्रेस- 6
  • निर्दलीय- 1
  • वार्ड नं 1 भाजपा की नीलम सोपाल की जीत
  • वार्ड नं 2 भाजपा की सुषमा शर्मा की जीत
  • वार्ड नं 3 निर्दलीय गौरव राजपूत जीते
  • वार्ड नं 4 भाजपा के रोहित भारद्वाज विजयी
  • वार्ड नं 5 भाजपा की डॉ. प्रियंका पांजा की जीत
  • वार्ड नं 6 भाजपा की रेखा साहनी की जीत
  • वार्ड नं 7 कांग्रेस की पूजा कुमारी जीतीं
  • वार्ड नं 8 भाजपा के सुरेंद्र कुमार जीते
  • वार्ड नं 9 कांग्रेस की मीनाक्षी शर्मा की जीत
  • वार्ड नं 10 कांग्रेस के अंकुश सूद जीते
  • वार्ड नं 11 भाजपा की सरिता ठाकुर की जीत
  • वार्ड नं 12 भाजपा की प्रियंका अग्रवाल की जीत
  • वार्ड नं 13 कांग्रेस के नरेन्द्र कुमार जीते
  • वार्ड नं 14 कांग्रेस की सुलक्षणा कौड़ा जीते
  • वार्ड नं 15 भाजपा के अभिषेक ठाकुर की जीत
  • वार्ड नं 16 भाजपा की सीमा कुमारी की जीत
  • वार्ड नं 17 कांग्रेस की अरूणा ठाकुर की जीत

धर्मशाला नगम निगम के नतीजे

  • कुल वार्ड-17
  • भाजपा-11
  • कांग्रेस-5
  • निर्दलीय-1
  • वार्ड 1 भाजपा रेखा देवी, फर्स्टगंज जीती
  • वार्ड 2 भाग सुनाग शमशेर सिंह, भाजपा जीत
  • वार्ड 3 आशा देवी, मैक्लोडगंज , भाजपा जीत
  • वार्ड 4 नीनू शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी, कश्मीर हाउस जीत
  • वार्ड 5 खजांची मोहल्ला, शैलजा कांग्रेस जीत
  • वार्ड 6 करिश्मा, कोतवाली बाजार, भाजपा जीत
  • वार्ड 7 आशु , भाजपा, सेक्ट्रियट जीत
  • वार्ड 8 खेल परिसर, प्रेरणा गुलेरिया, भाजपा जीत
  • वार्ड 9 नरेश कुमार, आजाद प्रत्याशी, सकोह जीत
  • वार्ड 10 सुदेश, श्यामनगर, कांग्रेस जीत
  • वार्ड 11 अनुराग कुमार, रामनगर, कांग्रेस, जीत
  • वार्ड 12  बडोल, मीना कुमारी, भाजपा जीत
  • वार्ड 13 दाड़ी, हर्ष ओबरॉय, भाजपा जीत
  • वार्ड 14 अनोज विष्ट, कंडी दाड़ी, कांग्रेस जीत
  • वार्ड 15 खनियारा के प्रवीण प्रकाश भाजपा प्रत्याशी की जीत
  • वार्ड - 16 सिद्धपुर, अनुपम कटोच, भाजपा जीत
  • वार्ड 17 सिद्धवाड़ी, विशाल जंबाल, भाजपा जीत

पालमपुर नगर निगम चुनाव के नतीजे

  • कुल वार्ड-15
  • कांग्रेस-11
  • भाजपा-4
  • वार्ड नंबर 1  कांग्रेस, इंद्र पाल- 858
  • वार्ड नंबर 2 कांग्रेस, राधा सूद -419
  • वार्ड नंबर 3 कांग्रेसस, रणजीत कौर-1019
  • वार्ड नंबर 4 कांग्रेस, शैलजा चौहान- 598
  • वार्ड नंबर 5 कांग्रेस, रविंदर कुमार-615
  • वार्ड नंबर 6 कांग्रेस, कविता मिन्हास- 719
  • वार्ड नंबर 7 कांग्रेस, सविता राठौर-1062
  • वार्ड नंबर 8 कांग्रेस, रितेश ठाकुर-955
  • वार्ड नंबर 9  भाजपा की मीनू-701
  • वार्ड नंबर 10 नीलम मालिक कांग्रेस, जीत
  • वार्ड नंबर 11 किरण देवी, भाजपा, जीत
  • वार्ड नंबर 12 से ललित भाजपा विजयी
  • वार्ड नंबर 13 से अंचना कांग्रेस से विजयी
  • वार्ड नंबर 14 से मोनिका शर्मा भाजपा की जीत
  • वार्ड. 15 कांग्रेस राजकुमार विजयी घोषित

मंडी नगर निगम के परिणाम क्या?

कुल सीटें- 14
भाजपा-12
कांग्रेस-1
निर्दलीय-1

वार्डवार विजेता

खलियार – अलकनंदा हांडा (निर्दलीय)
पुरानी मंडी – सरिता हांडा (भाजपा)
पड़दल – निर्मल (भाजपा)
नेला – नरवदा देवी (कांग्रेस)
मंगवाईं – कृष्णा ठाकुर (भाजपा)
सन्यारड़ – वीरेंद्र सिंह आर्य (भाजपा)
तल्याहड़ – जितेंद्र कुमार (भाजपा)
पैलेस कॉलोनी-I – गुरदीप कौर (भाजपा)
पैलेस कॉलोनी-II – सुमन (भाजपा)
सुहड़ा – नेहा (भाजपा)
समखेतर – जितेंद्र (भाजपा)
भगवाहन – गगन (भाजपा)
थनेहड़ा – रजनी शर्मा (भाजपा)
धौंधी – रीता देवी (भाजपा)

मंडी नगर निगम में भाजपा ने 14 में से 11 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा. एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 May 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Mandi Dharamshala Solan Palampur HIMACHAL NEWS Himachal MC Results
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