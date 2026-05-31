मंडी नगर निगम में BJP की 12 सीटों पर जीत, जयराम ठाकुर बोले- जनता का भरोसा सिर्फ BJP पर

हिमाचल के नगर निगम मंडी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मंडी बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. निगम में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए. वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विजय रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम मंडी ही नहीं बल्कि धर्मशाला और सोलन में भी बीजेपी की जीत हुई है और पालमपुर में जीत थोड़ी दूर रह गई.

हिमाचल की 25 नगर परिषदों में से 18 पर बीजेपी की जीत दर्ज

हिमाचल प्रदेश की 25 नगर परिषदों में से 18 नगर परिषदों पर बीजेपी की जीत हुई, 22 नगर पंचायतों में से 12 नगर पंचायतों में बीजेपी को बहुमत मिला और 70 प्रतिशत पंचायतों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीतकर आए. जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी की जनता ने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि मंडी हमारी है और हमारी ही रहनी चाहिए. मंडी में हमारा एक रिवाज कायम है कि हम विपक्ष को केवल एक सीट छोड़ते हैं. विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें जीती थीं और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी. नगर निगम के चुनाव में भी एक सीट कांग्रेस को छोड़ी गई.

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'जनता का भरोसा अब केवल बीजेपी पर है'- जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री वार्डों में जाकर बोले कि पार्षद चुनकर भेजो, 50 लाख दूंगा, लेकिन मंडी की जनता ने केवल सुना, माना नहीं. कांग्रेस सरकार से जनता का भरोसा टूट चुका है और जनता का भरोसा अब केवल बीजेपी पर है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंडी को दिया क्या? जो दिया गया था, उसे भी छीनने की कोशिश की.

'12 पार्षद 12 मोती हैं, जो जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे'

वहीं नगर निगम मंडी के चुनाव में बीजेपी प्रभारी एवं सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि नगर निगम मंडी में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है और ये 12 पार्षद 12 मोती हैं, जो जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में हमें जयराम ठाकुर के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है. साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नगर निगम को बांध कर रख दिया. अनिल शर्मा ने कहा कि उनका सपना है कि नगर निगम मंडी क्षेत्र को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाए, ताकि इसकी एक अलग पहचान बन सके.

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