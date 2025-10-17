हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला, कहा- 'त्यौहार के सीजन में भी पेंशनर्स...'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला, कहा- 'त्यौहार के सीजन में भी पेंशनर्स...'

HImachal News: जयराम ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स जीवन भर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की सेवा करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर सड़कों पर हैं.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 17 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की सुक्खू सरकार पर पेंशनर्स के सड़कों पर आने को लेकर तीखा प्रहार किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है. पूरा देश धनतेरस और दिवाली का उत्सव मना रहा है, लेकिन प्रदेश के पेंशनर्स सड़कों पर हैं. अपने जायज हकों की मांग को लेकर वह लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. 

दुख इस बात का है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करके उन्हें सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है. पेंशनर्स सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके पल्ला झाड़ रहे हैं. क्या किसी मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करके पेंशनर्स की समस्या का हल होगा? पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर हैं.

जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह सरकार अपने आपसी कलह के निस्तारण के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए नहीं. न तो एक दूसरे मंत्रियों पर आरोप लगाने से उनकी समस्या का कोई हल निकलेगा. सरकार झूठे विज्ञापनों, तथ्यहीन आंकड़ों से अपनी सरकार की पीठ भले थपथपा ले लेकिन सच यही है कि इस सरकार की नाकामी की कीमत पूरा प्रदेश चुका रहा है. 

आपदा की वजह से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक पैसे की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है. बारिश का मौसम बीत गया है और सर्दियां सिर पर आ गई हैं. लेकिन आपदा से किया गया कोई भी वादा सरकार निभा नहीं पाई है. 

पेंशनर्स को लेकर गरजे जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स जीवन भर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की सेवा करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर सड़कों पर हैं. 3 साल होने को हैं और उन्हें अपने मेडिकल बिलों का भुगतान तक नहीं हुआ है. इस उम्र में इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में तीन-तीन साल तक इलाज के बिलों के भुगतान की राह तकना किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल है. 

ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें दवाई के लिए तरसाना सरकार की संवेदनहीनता की निशानी है. इस सरकार ने संवेदनहीनता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड व्यवस्था परिवर्तन वाले मित्र हितैषी मुख्यमंत्री प्रदेश के गरीब लोगों को भी इलाज के लिए तरसा रहे हैं.

 हिमकेयर का पैसा रोककर यह सरकार प्रदेशवासियों से संविधान प्रदत्त जीवन का अधिकार भी छीन रही है. सरकार से विनम्र आग्रह है कि पेंशनर्स की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उसका निराकरण करें. 

नेता प्रतिपक्ष ने धनतेरस की दी बधाई

जयराम ठाकुर ने धनतेरस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों. हिमाचल के सभी देवी देवता आपदा ग्रस्त प्रदेश का कल्याण करें. हिमाचल प्रदेश सुख और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे. सभी प्रदेशवासियों का मंगल हो. 

बद्दी में हुए हत्याकांड का संज्ञान ले सरकार- जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने बद्दी में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और दबंग पूरी तरीके से बेकाबू हैं. पुलिस अपराध नियंत्रण के बजाय सत्ता के संरक्षण में अन्य कार्यों में व्यस्त है. अपराध पर लगाम लगाने हेतु सरकार प्रभावी कदम उठाए जिससे हर हिमाचली की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

Published at : 17 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Jairam Thakur Shimla News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
