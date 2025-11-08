'जयराम ठाकुर ने 5 साल की हमीरपुर की अनदेखी', सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को भी घेरा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एकदिवसीय नादौन दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने अपने ननिहाल मंझेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए पांच साल तक हमीरपुर जिले की घोर अनदेखी की.

सीएम सुक्खू ने कहा, "हमीरपुर से तीन बीजेपी विधायक जीतकर गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला से एक भी मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नहीं बनाया." उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर में पूर्व सरकार के समय से चल रहे निर्माण कार्यों पर एक भी नई ईंट नहीं लगाई गई. इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय हुए शिलान्यास और निर्माणाधीन कार्यों को भी आगे नहीं बढ़ाया गया.

अनुराग ठाकुर पर 'झूठ बोलने का रोग'

मुख्यमंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि "उन्हें झूठ बोलने का रोग लग चुका है." उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर जनता को लगातार गुमराह करते रहते हैं.

सीएम सुक्खू ने दावा किया, "यह मेडिकल कॉलेज यूपीए सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से मैंने मंजूर करवाया था. पूर्व बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे विपिन सिंह परमार विधानसभा में इसका जवाब भी दे चुके हैं."

मेडिकल कॉलेज पर दिया 'नामकरण' का तर्क

सुक्खू ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकता है कि मनमोहन सिंह सरकार में मार्च 2014 में यह कॉलेज स्वीकृत हुआ था और 190 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी पूर्व यूपीए सरकार ने ही किया था.

उन्होंने तर्क दिया, "अगर बीजेपी की केंद्र सरकार इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करती तो इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे व पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के नाम पर नहीं होता." उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार में जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर तो रख गए, लेकिन निर्माण में एक भी ईंट नहीं लगाई.

'यह है असल व्यवस्था परिवर्तन'

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह हमीरपुर का सौभाग्य ही है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया है, जो निचले हिमाचल के लोगों के लिए भी गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में समान विकास करवा रही है और यही "असल व्यवस्था परिवर्तन" है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पूर्व बीजेपी सरकार और धूमल जी के समय शुरू हुए निर्माण कार्यों को भी पूरा करवा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमीरपुर बस स्टैंड और बड़सर का मिनी सचिवालय है.