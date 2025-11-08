हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'जयराम ठाकुर ने 5 साल की हमीरपुर की अनदेखी', सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को भी घेरा

'जयराम ठाकुर ने 5 साल की हमीरपुर की अनदेखी', सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को भी घेरा

Himachal Politics: CM सुक्खू ने नादौन में जयराम ठाकुर पर हमीरपुर की अनदेखी का आरोप लगाया साथ ही अनुराग ठाकुर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज यूपीए सरकार में स्वीकृत हुआ था.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एकदिवसीय नादौन दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने अपने ननिहाल मंझेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए पांच साल तक हमीरपुर जिले की घोर अनदेखी की.

सीएम सुक्खू ने कहा, "हमीरपुर से तीन बीजेपी विधायक जीतकर गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला से एक भी मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नहीं बनाया." उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर में पूर्व सरकार के समय से चल रहे निर्माण कार्यों पर एक भी नई ईंट नहीं लगाई गई. इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय हुए शिलान्यास और निर्माणाधीन कार्यों को भी आगे नहीं बढ़ाया गया.

अनुराग ठाकुर पर 'झूठ बोलने का रोग' 

मुख्यमंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि "उन्हें झूठ बोलने का रोग लग चुका है." उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर जनता को लगातार गुमराह करते रहते हैं.

सीएम सुक्खू ने दावा किया, "यह मेडिकल कॉलेज यूपीए सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से मैंने मंजूर करवाया था. पूर्व बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे विपिन सिंह परमार विधानसभा में इसका जवाब भी दे चुके हैं."

मेडिकल कॉलेज पर दिया 'नामकरण' का तर्क 

सुक्खू ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकता है कि मनमोहन सिंह सरकार में मार्च 2014 में यह कॉलेज स्वीकृत हुआ था और 190 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी पूर्व यूपीए सरकार ने ही किया था.

उन्होंने तर्क दिया, "अगर बीजेपी की केंद्र सरकार इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करती तो इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे व पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के नाम पर नहीं होता." उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार में जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर तो रख गए, लेकिन निर्माण में एक भी ईंट नहीं लगाई.

'यह है असल व्यवस्था परिवर्तन' 

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह हमीरपुर का सौभाग्य ही है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया है, जो निचले हिमाचल के लोगों के लिए भी गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में समान विकास करवा रही है और यही "असल व्यवस्था परिवर्तन" है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पूर्व बीजेपी सरकार और धूमल जी के समय शुरू हुए निर्माण कार्यों को भी पूरा करवा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमीरपुर बस स्टैंड और बड़सर का मिनी सचिवालय है.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Tags :
Anurag Thakur Jairam Thakur Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
बिग बॉस 19: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
बिग बॉस 19: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
ट्रेंडिंग
घर में बैठ आराम से टीवी देख रहा था बुजुर्ग दंपत्ति! तभी दीवार तोड़कर आई आफत और फिर...वीडियो वायरल
घर में बैठ आराम से टीवी देख रहा था बुजुर्ग दंपत्ति! तभी दीवार तोड़कर आई आफत और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
Side Effects of Medicines: लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा
लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Delhi NCR: दिल्ली में दिखा प्रदूषण का जानलेवा नजारा! आसमान पर उड़ती दिखाई दी डरावनी लेयर- वीडियो वायरल
दिल्ली में दिखा प्रदूषण का जानलेवा नजारा! आसमान पर उड़ती दिखाई दी डरावनी लेयर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget