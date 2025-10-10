हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशइस राज्य में अगले साल तक टल गए पंचायती राज चुनाव, सामने आई बड़ी वजह

इस राज्य में अगले साल तक टल गए पंचायती राज चुनाव, सामने आई बड़ी वजह

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा और खराब सड़कों का हवाला देते हुए 2025-26 के लिए होने वाले पंचायती राज चुनाव स्थगित कर दिए जानें सरकार का कारण और विपक्ष की प्रतिक्रिया के बारे में.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 10 Oct 2025 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में आगामी दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने मानसून से आई आपदा और खराब सड़कों का हवाला देते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया. मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत यह आदेश जारी किया.

मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला के उपायुक्तों के अनुरोध को कारण बताते हुए आदेश जारी किया गया. इसमें कहा गया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और मतदाताओं, मतदान कर्मियों व सामग्री की सुरक्षा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव स्थगित किए जाएं. प्रशासन और कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं है.

मुख्य सचिव का आदेश

मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायती राज चुनाव तब तक नहीं होंगे, जब तक राज्य में सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती. इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों को असुविधा न हो और कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे. यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, सभी प्रशासनिक सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, उपायुक्तों और अन्य विभागों को भेजा गया है.

मॉनसून से हुए नुकसान का विवरण

हिमाचल में 19 जून से शुरू हुए मॉनसून ने भारी तबाही मचाई. 26 जून को धर्मशाला और कुल्लू, 30 जून-1 जुलाई को मंडी, 5-6 अगस्त और 13-14 अगस्त को पूरे राज्य, और 24-26 अगस्त को चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश हुई. इस दौरान 47 बादल फटने, 98 अचानक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई. 270 लोगों की जान गई, 198 सड़क हादसों में मरे, 1,817 घर पूरी तरह तबाह हुए और 8,323 घरों को आंशिक नुकसान हुआ. कुल 5,426 करोड़ रुपये का नुकसान अनुमानित है.

विपक्ष का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द करने पर सरकार प्रदेश के लोगों का सामना नहीं कर सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा की आड़ में चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव परिणाम पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ तय हैं. ठाकुर ने कहा कि पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव टाले गए और अब पंचायत चुनाव को भी रोक दिया गया. उन्होंने सरकार से जनता का सामना करने और निर्धारित समय पर चुनाव कराने की मांग की. 

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL PRADESH Panchayat Elections In Himachal Panchayat Elections Postpone In Himachal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
BIHAR POLITICS: लालू के 'बाहुबली' को तेजस्वी का ठेंगा, आधी रात आवास के गेट से लौटाया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget