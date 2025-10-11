CM सुक्खू का BJP पर हमला, 'भ्रष्टाचार से लूटा जनता का पैसा, 'अब हम देंगे महिलाओं को 1500 रुपये'

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने करसोग में आयोजित जनसभा को सम्बोन्धित करते हुये कहा कि पूर्व की बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सूविधायें इस कदर चरमरा गई कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते प्रदेश की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, जो पैसा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटने से बचाया है, उस पैसे से हमने अस्पतालों में लेटेस्ट मैडिकल टैक्नोलॉजी लाई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र 69 नये स्वास्थ्य संस्थान खोले ताक लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि करसोग सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शीघ्र ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती भी की जाएगी, और आने वाले समय इस स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जायेगा.

'भ्रष्टाचार के माध्यम से लुटाया जनता के पैसे'

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुये कहा कि सरकार प्रदेश की गा्रमीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती हैं, भारत सरकार के द्धारा मनरेगा की दिहाड़ी को नह बढ़ाया लेकिन हमने दो सालों में मनरेगा की दिहाड़ी को 80रुपय बढ़ाया, क्योंकि यह आपकी संपदा है. उन्होंने कहा कि यही काम पूर्व की बीजेपी सरकार करती तो आज किसानों और बागवानों की आमदनी दोगुनी हो जाती, लेकिन उन्होंने चोर दरवाजे से भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता के पैसों को लुटाया.

'व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बढ़ रहे हैं आगे'

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुये कहा, "जयराम ठाकुर बोलते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये कब देंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और जिन महिलाओं को हमने वादा किया है, गावों में मौजूद उन महिलाओं को जिनकी आय कम हैं उन्हें 1500 रुपये उपलब्ध करवाएंगें."